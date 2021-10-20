Помер зірка "Шерлока Холмса": перші подробиці

Сцени з актором в знаменитому серіалі зайняли небагато екранного часу, але його персонаж - головний опонент Холмса - професор Моріарті - є культовим.

Актора не стало в середу, 20 жовтня в рідному місті Самарі, де він жив і працював протягом довгих років.

З 2000-х років Євграфов керував студією історичного трюку, був доцентом університету в Тольятті.

Причиною смерті називають тромб, що відірвався - актор мав проблеми з серцево-судинною системою.

Хоча Віктор Євграфов зіграв не один десяток ролей в кіно, він запам'ятався багатьом з нас, як актор, який зіграв похмурого і злобного професора Моріарті.

Дивіться нижче культову сцену сутички Моріарті з Холмсом, роль якого виконав Василь Ліванов. В кінці Моріарті гине, падаючи зі скелі.