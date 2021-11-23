Умер знаменитый украинский музыкант

Аллин Власенко, народный артист Украины, дирижер оркестра Национальной оперы, ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Об этой печальной новости сообщает Национальная опера Украины на своей странице в Facebook .

"Ушел из жизни один из лучших дирижеров современности - Аллин Григорьевич Власенко… Вечная память!" - говорится в сообщении.

О причинах смерти ничего не говорится.

Аллин Власенко (фото: facebook.com/National.opera.of.Ukraine)

В 2018 году Власенко отметил 60-летний юбилей своей творческой деятельности.

Он начал работать дирижером главного симфонического оркестра страны в 27 лет.

На его творческом счету более полусотни оперных и балетных представлений, многие из которых он возглавил как постановщик.

Аллин Власенко (фото: facebook.com/National.opera.of.Ukraine)

Среди последних работ Власенко "Мастер и Маргарита" на сборную музыку и "Вечера на хуторе у Диканьки" ("Ночь перед Рождеством") Евгения Станковича, которые постоянно собирают полный зал Национальной оперы Украины.

Власенко также воспитал плеяду молодых талантливых мастеров, среди которых ведущие украинские дирижеры Владимир Сиренко, Сергей Власов, Виктория Жадько, Наталья Пономарчук, Игорь Андриевский, Сергей Голубничий и другие.