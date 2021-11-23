ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Помер знаменитий український музикант

Новость на русском →
Київ , Вівторок 23 листопада 2021 17:27
Помер знаменитий український музикант Фото: Аллін Власенко (instagram.com/nationaloperaukraine)
Автор: Роман Мирончук

Аллін Власенко, народний артист України, диригент оркестру Національної опери, пішов з життя у віці 83 років.

Про цю сумну новину повідомляє Національна опера України на своїй сторінці в Facebook.

"Пішов з життя один з кращих диригентів сучасності - Аллін Григорович Власенко ... вічна пам'ять!"- йдеться в повідомленні.

Про причини смерті нічого не говориться.

Помер знаменитий український музикант

Аллін Власенко (фото: facebook.com/National.opera.of.Ukraine)

У 2018 році Власенко відзначив 60-річний ювілей своєї творчої діяльності.

Він почав працювати диригентом головного симфонічного оркестру країни в 27 років.

На його творчому рахунку понад півсотні оперних і балетних вистав, багато з яких він очолив як постановник.

Помер знаменитий український музикант

Аллін Власенко (фото: facebook.com/National.opera.of.Ukraine)

Серед останніх робіт Власенка "Майстер і Маргарита" на збірну музику та "Вечори на хуторі біля Диканьки" ("Ніч перед Різдвом") Євгена Станковича, які постійно збирають повний зал Національної опери України.

Власенко також виховав плеяду молодих талановитих майстрів, серед яких провідні українські диригенти Володимир Сіренко, Сергій Власов, Вікторія Жадько, Наталія Пономарчук, ігор Андрієвський, Сергій Голубничий та інші.

Нагадаємо, відома українська співачка Ірина Федишин розповіла про трагедію в родині.

Ми також писали про те, що від коронавірусу помер знаменитий український спортсмен Сергій Єлісєєв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ преступления
LITE
Свято 23 листопада: що суворо заборонено робити в день Георгія Побідоносця
Свято 23 листопада: що суворо заборонено робити в день Георгія Побідоносця