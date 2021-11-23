Помер знаменитий український музикант

Аллін Власенко, народний артист України, диригент оркестру Національної опери, пішов з життя у віці 83 років.

Про цю сумну новину повідомляє Національна опера України на своїй сторінці в Facebook .

"Пішов з життя один з кращих диригентів сучасності - Аллін Григорович Власенко ... вічна пам'ять!"- йдеться в повідомленні.

Про причини смерті нічого не говориться.

Аллін Власенко (фото: facebook.com/National.opera.of.Ukraine)

У 2018 році Власенко відзначив 60-річний ювілей своєї творчої діяльності.

Він почав працювати диригентом головного симфонічного оркестру країни в 27 років.

На його творчому рахунку понад півсотні оперних і балетних вистав, багато з яких він очолив як постановник.

Аллін Власенко (фото: facebook.com/National.opera.of.Ukraine)

Серед останніх робіт Власенка "Майстер і Маргарита" на збірну музику та "Вечори на хуторі біля Диканьки" ("Ніч перед Різдвом") Євгена Станковича, які постійно збирають повний зал Національної опери України.

Власенко також виховав плеяду молодих талановитих майстрів, серед яких провідні українські диригенти Володимир Сіренко, Сергій Власов, Вікторія Жадько, Наталія Пономарчук, ігор Андрієвський, Сергій Голубничий та інші.