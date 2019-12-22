Умер знаменитый дизайнер Эмануэль Унгаро

Эмануэль Унгаро умер (фото: twitter.com/le_Parisien)

Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет

Эмануэль Унгаро умер от продолжительной болезни, с которой он пытался справиться последние года. Известный французский дизайнер итальянского происхождения скончался на 87 году жизни. Об этом сообщает AFP. Как рассказал один из родственников кутюрье, Унгаро был очень ослаблен и страдал. Причина смерти в данный момент не сообщается.

Унгаро родился во Франции в семье итальянцев, которые переехали сюда во времена правления Бенито Муссолини. Будущий модельер в 25 лет стал учеником известного дизайнера Кристобаля Баленсиаги, который является одним из самых идейных вдохновителей мира высокой моды. Уже в 1965 году Эмануэль открыл собственный дом моды в Париже, где далее его ждал ошеломительный успех.

Ушел из жизни легендарный художник: его мультфильмы знали все дети

Успех и славу кутюрье получил в 1980-х, когда его клиентами были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани. В 1996 году лейбл Унгаро выкупил бренд Salvatore Ferragamo. В 2004-м модельер объявил о завершении своей карьеры.

Le couturier français d'origine italienne Emanuel Ungaro est décédé à Paris > https://t.co/duYO7Ge1Tt pic.twitter.com/c44qX6SWC6 — Le Parisien (@le_Parisien) 22 грудня 2019 р.

В 1980 году Унгаро создал лучшую коллекцию сезона и получил престижную нашграду в мире моды "Золотой наперсток".