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Помер знаменитий дизайнер Емануель Унгаро

STYLERЖиття    22.12.2019 - 20:04
Помер знаменитий дизайнер Емануель Унгаро
Емануель Унгаро помер (фото: twitter.com/le_Parisien)

Емануель Унгаро помер у віці 86 років

Емануель Унгаро помер від тривалої хвороби, з якою він намагався впоратися останні роки. Відомий французький дизайнер італійського походження помер на 87 році життя. Про це повідомляє AFP. Як розповів один з родичів кутюр'є, Унгаро був дуже ослаблений і страждав. Причина смерті на даний момент не повідомляється.

Унгаро народився у Франції в родині італійців, які переїхали сюди за часів правління Беніто Муссоліні. Майбутній модельєр в 25 років став учнем відомого дизайнера Крістобаля Баленсіаги, який є одним з ідейних натхненників світу високої моди. Вже у 1965 році Емануель відкрив власний будинок моди в Парижі, де далі його чекав приголомшливий успіх.

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Успіх і славу кутюр'є отримав у 1980-х, коли його клієнтами були Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов та Ізабель Аджані. У 1996 році лейбл Унгаро викупив бренд Salvatore Ferragamo. У 2004-му модельєр оголосив про завершення своєї кар'єри.

У 1980 році Унгаро створив кращу колекцію сезону і отримав престижну нашграду в світі моди "Золотий наперсток".

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