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Ушел из жизни легендарный художник: его мультфильмы знали все дети

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 22:51
Ушел из жизни легендарный художник: его мультфильмы знали все дети
Сергей Алимов скончался в возрасте 81 года (фото: pixabay.com)

Художник Сергей Алимов умер на 82 году жизни

Известный советский и российский мультипликатор Сергей Алимов умер во вторник, 17 декабря, в возрасте 81 года. Об этом сообщает театр кукол имени Образцова, в котором Алимов проработал главным художником 20 лет.

Алимов был художником-постановщиком таких известных мультфильмов, как "Каникулы Бонифация", "Топтыжка", "История одного преступления", "Человек в рамке", "Отелло-67", и других.

Ушел из жизни легендарный художник: его мультфильмы знали все дети

Сергей Алимов (фото: instagram.com/teatrobrazcova)

Кроме того, Алимов был режиссером мультфильмов "Жертва стандарта" и "Вятская лошадка". Его иллюстрации можно увидеть в "Мастере и Маргарите" и "Мертвых душах".

С 1953 по 1957 год Алимов учился в Московской средней художественной школе (МСХШ), а с 1957 по 1963 год был студентом художественно-постановочного факультета ВГИКа. Стажировку проходил на студии "Загреб-фильм".

С 1962 по 1974 год работал на киностудии "Союзмультфильм" художником-постановщиком. В 1988-1991 годах Алимов был секретарем правления Союза Художников СССР. С 1994 года - профессор ВГИКа, а с 1999 года он главный художник театра кукол имени Образцова.

Напомним, что скончалась легендарная французская актриса Анна Карина в возрасте 79 лет. Причиной смерти женщины стало онкологическое заболевание, которое не оставило надежд на жизнь.

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни легендарный актер из "Леона", "Однажды в Америке" и "Крестного отца-2" Дэнни Айелло, который за свою долгую карьеру снялся в более чем 90 картинах.

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