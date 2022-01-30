Умер знаменитый Леонид Куравлев: факты из жизни легенды и почему все любят его фильмы

Леониду Куравлеву стало плохо на Рождество - 6 декабря. У него появились проблемы с дыханием и родные вызвали врачей. В больнице медики диагностировали пневмонию (воспаление легких) и провели ряд анализов.

Врачи также выявили у артиста ряд сопутствующих заболеваний, ухудшающих его состояние. Также его пришлось срочно оперировать из-за дисфагии - нарушения сложного рефлекторного глотательного акта. То есть он не мог принимать пищу.

Недавно, после осмотра неврологов, Куравлева решили перевести в хоспис. У 85-летней звезды кино диагностировали деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь в патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

В этом хосписе легендарный Куравлев провел последние дни своей жизни.

Леонид Куравлев (фото: facebook.com/GlobalPremiumSale)

Ранние годы

Леонид Куравлев - известный советский актер театра и кино, который родился в Москве 8 октября 1936 года. В школе он учился плохо. Ему тяжело давались точные науки - математика, химия и физика, поэтому сестра шутя говорила, что нужно поступать во ВГИК, где ненужно будет сдавать нелюбимые предметы.

Он так и сделал. В 1953 году Куравлев попытался поступить во ВГИК, но у него не получилось. Молодого парня не взяли в вуз, после чего он устроился на работу в московскую артель "Оптик" (добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности, - ред.).

При этом Куравлев не оставил надежды стать актером. Вторая попытка "штурма" ВГИКа произошла через два года - в 1955 году. Со второго раза получилось и его зачислили в студенты. Он учился на курсе советского актера театра и кино, и театрального педагога Бориса Бибикова.

В 1960 году Куравлев окончил ВГИК. При этом среди его однокурсников были Светлана Дружинина и Софико Чиаурели - девушки, которые стали знаменитыми актрисами.

Леонид Куравлев (фото: wikipedia.org)

Карьера в кино

В кино Леонид Куравлев дебютировал, будучи еще студентом. В 1958 году он сыграл в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…".

Параллельно он снялся в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают" (1960) и в приключенческом фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин" (1960).

В 1964 году Куравлев получил главную роль в фильме Василия Шукшина "Живет такой парень".

Леонид Куравлев в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (фото: culture.ru)

Самые известные фильмы

За свою продолжительную карьеру Леонид Куравлев снялся в более 100 фильмах. Среди самых известных его работ можно выделить "Вий", "Золотой теленок", "Гори, гори, моя звезда", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Иван Васильевич меняет профессию", "Семнадцать мгновений весны", "Афоня", "Мимино", "Место встречи изменить нельзя", "Суета сует", "Мы из джаза", "Самая обаятельная и привлекательная".

Леонид Куравлев в фильме "Афоня" (фото: kino.teatr.ru)

Личная жизнь

Леонид Куравлев однолюб. Со своей супругой Ниной Васильевной он прожил в браке 52 года. При этом пара познакомилась еще подростками на катке. Тогда Леониду было 16 лет, а Нине - 13.

Через 8 лет они сыграли свадьбу - в 1960 году, и больше никогда не расставались. В 1962 году у пары родилась дочь Екатерина. В юности девушка увлеклась кино и дубляжем, но потом стала психотерапевтом.

Леонид Куравлев с женой Ниной (фото: 2aktera.ru)

В 1978 году появился на свет сын Василий. Он работает в Российском университете дружбы народов, и является кандидатом экономических наук.

Леонид Куравлев и его дочь Екатерина в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" (фото: 2aktera.ru)

Также у Куравлева есть три внука - Степан, Федор и Григорий.

Нина Васильевна была преподавателем английском языка и работала директором школы. Она умерла в возрасте 72 лет в 2012 году. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Исчезновение Леонида Куравлева

После смерти жены актер начал вести затворнический образ жизни, и практически не появлялся на публике. Кроме того, после начала пандемии COVID-19 Куравлев перебрался с московской квартиры на дачу.

При этом он даже не отвечал на звонки и это за него делала дочь Екатерина до какого-то времени. Знакомые даже стали волноваться за него.

Напомним, что стало известно, где похоронят Леонида Куравлева. Его близкий друг Александр Шпагин заявил, что артист готовит себя к смерти. При этом на памятнике жены Куравлева заранее было выбито его собственное имя без даты смерти актера.

Памятник жене Куравлева на Троекуровском кладбище (фото: kp.ru)

Замечательные роли Леонида Куравлева в советских фильмах (видео: YouTube)

Документальный фильм о Леониде Куравлеве (видео: YouTube)