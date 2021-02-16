Стало известно, где похоронят Леонида Куравлева

Звезда советского кино Леонид Куравлев перестал выходить на связь со своими близкими друзьями. Они предположили, что актер окончательно ушел в себя и начал готовиться к смерти. На такие мысли друзей Куравлева натолкнуло также и то, что они увидели на могиле его покойной супруги.

О том, где будет похоронен Леонид Куравлев и почему друзья артиста бьют тревогу, рассказали на портале 7days.

По данным издания, на памятнике жены Куравлева выбито его собственное имя. Нет только даты смерти. Артист уже несколько месяцев живет за городом и перестал общаться практически со всеми. Смерть супруги 8 лет назад его сильно подкосила, и он перестал сниматься в кино и давать интервью. Однако еще в 2020 году он посещал юбилеи своих друзей и коллег, а также общался по телефону с самыми близкими.

История любви Леонида Куравлева и его жены Нины

Они познакомились в 1952 году, когда были еще подростками. Куравлеву было 16 лет, а Нине всего 13. Через 8 лет они поженились и больше никогда не расставались. В браке они прожили более 50 лет и успели отпраздновать золотую свадьбу. В 1962 году у них родилась дочь Екатерина. В юности она увлеклась кино и дубляжем, но потом выбрала профессию психотерапевта. Известно, что после развода она переехала к отцу и присматривала за ним в последние годы.

В 1978 году у пары родился сын Василий. С 2004 года он работает в Российском университете дружбы народов, кандидат экономических наук. Кроме того, у Куравлева три внука – Степан, Федор и Григорий.

Нина Васильевна была преподавателем английском языка и работала директором школы. Она скончалась в возрасте 72 лет и была похоронена 8 лет назад на Троекуровском кладбище. Там же завещал себя похоронить и Куравлев.

Могила жены Леонида Куравлева

Близкий друг артиста художник Никас Сафронов рассказал, что Куравлев обращался к нему по поводу шикарного надгробного памятника для себя и своей супруги. Но потом передумал. Он хотел, что-то грандиозное и почти год Сафронов делал проект надгробия. Куравлев подумал и решил сделать что-то попроще.

"Никас, неудобно. Там академики так скромно лежат. Я поставлю то, что делают обычно на кладбищах", - цитирует слова актера Сафронов.

А недавно друзья и поклонники обнаружили, что на гранитном памятнике появилось имя самого Леонида Куравлева, но без дат. А это по мнению, близких людей актера, может значить только одно – он готовится к смерти.

Исчезновение Леонида Куравлева

Сейчас актеру уже 84 года, и он ведет очень уединенный образ жизни. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году он покинул свою квартиру в элитном районе и переехал жить на дачу. До некоторого времени на звонки отвечала его дочь Екатерина. Она открывала двери гостям и следила, чтобы отца никто не беспокоил. Но в конце 2020 года пропала связь и с ней.

Последний раз его видели почти год назад и сейчас никто не знает, где он находится.

"Я последний раз видел его полтора года назад. Он приезжал ко мне. Состояние у него было более-менее нормальное, но он все время думал о смерти. У него ушла из жизни любимая жена. Она для него была как мать. Он всегда был замкнутым человеком. Раньше ходил на шумные мероприятия, а потом пропал. Он с каждым годом все больше уходил в себя". – рассказал Никас Сафронов.

Еще один близкий друг Куравлева Александр Шпагин сказал, что артист готовит себя к смерти.

"Человек все больше заболевает болезнью смерти. Он все более уходящий объект. Он себя готовит на тот свет", - сказал Шпагин.

Леонид Куравлев один из самых известных советских актеров, был на пике популярности в 70-80-х годах. На его счету такие фильмы, как: "Начало", "Семнадцать мгновений весны", "Иван Васильевич меняет профессию", "Мимино", "Шла собака по роялю", "Место встречи изменить нельзя", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная".