Сын "пропавшего" Куравлева рассказал правду о нем: "стал для папы ударом"

Звезда советского кино Леонид Куравлев, слухи о смерти которого разошлись в последнее время, жив-здоров, хоть и крайне редко общается с друзьями и тем более журналистами.

Как живет сейчас Леонид Куравлев

По словам мужчины, который не пошел по стопам отца, отдав предпочтение предпринимательской деятельности, исполнитель главной роли в фильмах "Вий" и "Иван Васильевич меняет профессию" сейчас очень тоскует по своей умершей жене. С ней Леонид Вячеславович прожил вместе 52 года.

"Уход нашей мамы стал для папы ударом. Во многом это сказалось на том, какой стиль жизни он теперь ведет. После ухода мамы папа нередко грустит, но мы его поддерживаем всеми силами. Стараюсь звонить почаще, приезжать к нему. Все делаем, чтобы не расстраивать", - рассказал Василий Куравлев.

Актер по жизни человек добрый, веселый.

"Только после утраты немного поменялся. Да, ведет закрытый образ жизни. Любит внуков, нас. И мы его тоже", - отметил сын знаменитости.

Ждет встречи с женой

Как мы писали раньше, Куравлев уже выбил свое имя на кладбищенском памятнике… Артист не скрывает: он ждет встречи с женой. А на груди всегда носит амулет с портретом любимой Ниной.

Фото: памятник жене Куравлева на Троекуровском кладбище (kp.ru)