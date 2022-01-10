Звезда советского кино Леонид Куравлев в реанимации: что произошло

Знаменитый советский киноактер Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в больницу. У 85-летнего артиста тяжелое состояние и врачи подозревают у него коронавирус.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Леониду Куравлеву стало плохо на Рождество – 6 декабря. У него начались проблемы с дыханием и родные вызвали медиков. Уже в больнице ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Врачи оценивают состояние Куравлева как тяжелое, актер на данный момент находится в реанимации. Легкие сильно поражены и артисту дают кислород.

После экстренных мер сатурацию и температуру тела удалось нормализовать. Сейчас он под круглосуточным медицинским наблюдением.

Стоит отметить, что у Леонида Куравлева есть сопутствующие заболевания. Последние годы он страдал от гипертонии и даже несколько раз обращался к медикам по поводу частых головных болей и обмороков.

Кто такой Леонид Куравлев

Леонид Куравлев – знаменитый советский актер театра и кино. Родился 8 октября 1936 года в Москве.

Закончил ВГИК, куда поступил только со второго раза. Дебютировал в кино в 1958 году. На его счету более 100 фильмов.

Самые известные: "Вий", "Золотой теленок", "Гори, гори, моя звезда", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Иван Васильевич меняет профессию", "Семнадцать мгновений весны", "Афоня", "Мимино", "Место встречи изменить нельзя", "Суета сует", "Мы из джаза", "Самая обаятельная и привлекательная".

После смерти своей супруги начал вести затворнический образ жизни, перестал давать интервью и даже общаться с родственниками и друзьями.

В начале 2021 года Куравлев напугал всех друзей и знакомых своим исчезновением. Он уехал в загородный дом и отключил все средства связи.