Умер Юрий Лужков: чем запомнился экс-мэр Москвы, который ненавидел Украину

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет (коллаж РБК-Украина)

Украинофоб Юрий Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет

Юрий Лужков умер в одной из клиник Германии 10 декабря. О смерти бывшего мэра Москвы сообщил нынешний градоначальник этого города Сергей Собянин.

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким”, - сказал он.

Известно, что накануне Лужкову проводили операцию на сердце в Мюнхене. Во время хирургического вмешательства одиозный политик скончался - Лужков так и не смог выйти из состояния наркоза.

Информацию об этом подтвердили в посольстве России в Берлине.

Юрий Лужков (фото: wikipedia.org)

Кто такой Юрий Лужков

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992-го по 2010 год. Характерными чертами его имиджа был постоянный головной убор - кепка, которую он почти никогда не снимал.

"Ну что он, маленький, в кепке, бегает перед экранами на какой-то стройке. Мэр должен подписывать бумаги, а не бегать по стройкам", - говорил о Лужкове в свое время глава Санкт-Петербурга, отец знаменитой оппозиционерки и светской львицы Анатолий Собчак.

Российские искусствоведы и люди культуры постоянно обращали внимание на низкий художественный вкус Лужкова, находивший свое воплощение в архитектуре новых построек Москвы.

Юрий Лужков и Владимир Путин (фото: wikipedia.org)

Также Лужков постоянно обвинялся в том, что он "держал" московские суды, которые практически всегда выносили решения в пользу мэра и его приближенных.

А однажды Лужков решил в преддверие празднования 65-летия Дня Победы увешать Москву плакатами с изображением тирана Иосифа Сталина.

Юрий Лужков и Украина

Лужков не раз нелицеприятно высказывался об Украине. Например, в 2008 году одиозный россиянин впервые был объявлен персоной нон грата в нашей стране после того, как выступая в украинском городе Севастополь он призывал "добиться возвращения этого города России через международный суд". Но через два года Виктор Янукович отменил решение СБУ по Лужкову.

Отметим, что в декабре 1996 года именно по инициативе этого человека Совет Федерации РФ признал Севастополь частью России.

Однако украинофобская позиция Лужкова не помешала ему получить Орден князя Ярослава Мудрого V степени в 2004 году за "весомый личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Россией" из рук Леонида Кучмы.

Юрий Лужков (фото: wikipedia.org)