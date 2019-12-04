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Ушла целая эпоха: умер известный украинский художник

STYLERЖизнь    04.12.2019 - 08:51
Ушла целая эпоха: умер известный украинский художник
Умер известный украинский художник (Фото: pixabay.com)

Талантливый художник отдал всю свою жизнь театру

Во Львове скончался главный художник театра имени Заньковецкой, народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко, лауреат премии имени Клеха Мирон Киприян. Ему было 89 лет. Об этом сообщили на сайте театра им. Заньковецкой.

Мирон Киприян родился 27 июля 1930 года. Окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства. С 1957 года начал работать в театре имени Марии Заньковецкой. Сначала художником-постановщиком, а с 1963 года и до последних дней – главным художником театра.

Ушла целая эпоха: умер известный украинский художник

Мирон Киприян

Мирон Владимирович Киприян был не просто целой эпохой национального театра, но и всей художественной жизни города Львова. Он был очень талантливым человеком – писал книги, сочинял стихи, рисовал. В его мечтах было создание во Львове Историко-театрального музея.

До последних своих дней Мирон Киприян работал в театре, на его счету более 350 сценографий. В 1978 году он получил Национальную премию Украины им. Шевченко за спектакль "Тыл".

"Администрация театра с большой скорбью сообщает о смерти Мирона Киприана, главного художника театра им. Заньковецкой, народного художника Украины, лауреата Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, лауреата премии имени В.Клеха (США)", - говорится в сообщении театра.

"Мы в течение года работаем над документальным фильмом о нем и его творчестве, который планируем завершить к его 90-летию в следующем году. Это было уникальное общение и сотрудничество. Надеюсь, что удастся передать это в нашей совместной работе", - написала журналист Дарья Горная на своей странице в Facebook.

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