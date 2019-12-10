ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помер Юрій Лужков: чим запам'ятався екс-мер Москви, який ненавидів Україну

STYLERЖиття    10.12.2019 - 12:17
Помер Юрій Лужков: чим запам'ятався екс-мер Москви, який ненавидів Україну
Юрій Лужков помер у віці 83 років (колаж РБК-Україна)

Українофоб Юрій Лужков пішов з життя у віці 83 років

Юрій Лужков помер в одній з клінік Німеччини 10 грудня. Про смерть колишнього мера Москви повідомив нинішній очільник цього міста Сергій Собянін.

"Мені щиро шкода, що не стало цієї енергійної життєрадісної людини, яка очолювала Москву в складний пострадянський період, багато зробила для міста і москвичів. Співчуваю рідним і близьким", - сказав він.

Відомо, що напередодні Лужкову проводили операцію на серці в Мюнхені. Під час хірургічного втручання одіозний політик помер - Лужков так і не зміг вийти зі стану наркозу.

Інформацію про це підтвердили в посольстві Росії в Берліні.

Помер Юрій Лужков: чим запам'ятався екс-мер Москви, який ненавидів Україну

Юрій Лужков (фото: wikipedia.org)

Хто такий Юрій Лужков

Юрій Лужков був мером Москви з 1992-го по 2010 рік. Характерними рисами його іміджу був постійний головний убір - кепка, яку він майже ніколи не знімав.

"Ну що він, маленький, в кепці, бігає перед екранами на якихось будівництвах. Мер повинен підписувати папери, а не бігати по будівництвах", - говорив про Лужкова у свій час голова Санкт-Петербурга, батько відомої опозиціонерки і світської левиці Анатолій Собчак.

Російські мистецтвознавці і люди культури постійно звертали увагу на низький художній смак Лужкова, який отримував своє втілення в архітектурі нових будівель Москви.

Помер Юрій Лужков: чим запам'ятався екс-мер Москви, який ненавидів Україну

Юрій Лужков і Володимир Путін (фото: wikipedia.org)

Також Лужков постійно звинувачувався в тому, що він "тримав" московські суди, які практично завжди виносили рішення на користь мера і його наближених.

А одного разу Лужков вирішив напередодні святкування 65-річчя Дня Перемоги обвішати Москву плакатами із зображенням тирана Йосипа Сталіна.

Юрій Лужков і Україна

Лужков не раз безсторонньо висловлювався про Україну. Наприклад, у 2008 році одіозний росіянин вперше був оголошений персоною нон грата в нашій країні після того, як виступаючи в українському місті Севастополь він закликав "домогтися повернення цього міста Росії через міжнародний суд". Але через два роки Віктор Янукович скасував рішення СБУ по Лужкову.

Відзначимо, що в грудні 1996 року саме за ініціативи цієї людини, Рада Федерації РФ визнала Севастополь частиною Росії.

Однак українофобська позиція Лужкова не перешкодила йому одержати Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня у 2004 році за "вагомий особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною і Росією" з рук Леоніда Кучми.

Помер Юрій Лужков: чим запам'ятався екс-мер Москви, який ненавидів Україну

Юрій Лужков (фото: wikipedia.org)

Вбивство українців у Польщі: нові деталі про трагедію Загинув за українську мову: нові деталі вбивства волонтера в Бахмуті (відео)
Новини України Юрий Лужковпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся