Помер Юрій Лужков: чим запам'ятався екс-мер Москви, який ненавидів Україну

Юрій Лужков помер у віці 83 років (колаж РБК-Україна)

Українофоб Юрій Лужков пішов з життя у віці 83 років

Юрій Лужков помер в одній з клінік Німеччини 10 грудня. Про смерть колишнього мера Москви повідомив нинішній очільник цього міста Сергій Собянін.

"Мені щиро шкода, що не стало цієї енергійної життєрадісної людини, яка очолювала Москву в складний пострадянський період, багато зробила для міста і москвичів. Співчуваю рідним і близьким", - сказав він.

Відомо, що напередодні Лужкову проводили операцію на серці в Мюнхені. Під час хірургічного втручання одіозний політик помер - Лужков так і не зміг вийти зі стану наркозу.

Інформацію про це підтвердили в посольстві Росії в Берліні.

Юрій Лужков (фото: wikipedia.org)

Хто такий Юрій Лужков

Юрій Лужков був мером Москви з 1992-го по 2010 рік. Характерними рисами його іміджу був постійний головний убір - кепка, яку він майже ніколи не знімав.

"Ну що він, маленький, в кепці, бігає перед екранами на якихось будівництвах. Мер повинен підписувати папери, а не бігати по будівництвах", - говорив про Лужкова у свій час голова Санкт-Петербурга, батько відомої опозиціонерки і світської левиці Анатолій Собчак.

Російські мистецтвознавці і люди культури постійно звертали увагу на низький художній смак Лужкова, який отримував своє втілення в архітектурі нових будівель Москви.

Юрій Лужков і Володимир Путін (фото: wikipedia.org)

Також Лужков постійно звинувачувався в тому, що він "тримав" московські суди, які практично завжди виносили рішення на користь мера і його наближених.

А одного разу Лужков вирішив напередодні святкування 65-річчя Дня Перемоги обвішати Москву плакатами із зображенням тирана Йосипа Сталіна.

Юрій Лужков і Україна

Лужков не раз безсторонньо висловлювався про Україну. Наприклад, у 2008 році одіозний росіянин вперше був оголошений персоною нон грата в нашій країні після того, як виступаючи в українському місті Севастополь він закликав "домогтися повернення цього міста Росії через міжнародний суд". Але через два роки Віктор Янукович скасував рішення СБУ по Лужкову.

Відзначимо, що в грудні 1996 року саме за ініціативи цієї людини, Рада Федерації РФ визнала Севастополь частиною Росії.

Однак українофобська позиція Лужкова не перешкодила йому одержати Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня у 2004 році за "вагомий особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною і Росією" з рук Леоніда Кучми.

Юрій Лужков (фото: wikipedia.org)