Умер украинский физик, создавший первую советскую атомную бомбу

Умер ученый (иллюстративное фото: pixabay.com)

В субботу, 9 января, в возрасте 101 года умер последний из создателей первой советской атомной бомбы Исаак Халатников. Об этом сообщает Российская академия наук, в которой работал старейший академик.

Как рассказывает источник, ученый ушел из жизни утром 9 января.

Исаак Халатников был украинским физиком и последним из создателей первой советской атомной бомбы. Он родился в Екатеринославле (Днепр) в 1919 году в еврейской семье. В 1941 году окончил физический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности "Теоретическая физика". Был сталинским стипендиатом. Учась в университете, начал сдавать экзамены по теоретическому минимуму Льву Ландау, который пригласил его стать своим аспирантом.

Халатников участвовал в создании в СССР атомного и водородного оружия, а предложенное им решение сложной проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

Кроме того, Халатников создал вместе с Львом Ландау теорию квантовых жидкостей, ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основах квантовой электродинамики.

Халатников был членом Лондонского королевского общества, лауреатом премии Гумбольдта, премии Ландау и Сталинской премии, во времена СССР была награжден орденом Трудового Красного Знамени (трижды), орденом Октябрьской Революции и другими наградами.

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