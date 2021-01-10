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Во Львове умер заслуженный артист Украины: ему было 60 лет

Львов, Воскресенье 10 января 2021 22:19
Во Львове умер заслуженный артист Украины: ему было 60 лет
Владимир Коциловский умер во Львове в 60 лет (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 10 января, утром перестало биться сердце заслуженного артиста Украины Владимира Коциловского. Смерть 60-летнего артиста наступила в одной из львовских клиник.

О смерти Коциловского, который в последнее время давал благотворительные концерты для спасения жизней людей с тяжелыми заболеваниями, сообщили на странице в Facebook "Голос Прикарпатья".

Коциловский работал директором Народного дома в селе Торчиновичи Львовской области.

Во Львове умер заслуженный артист Украины: ему было 60 лет

Владимир Коциловский (фото: facebook.com/golosprykarpattia)

Похорон Коциловского состоится во вторник, 12 января, в селе Миженец Львовской области.

Напомним, во Львове умер известный ученый и изобретатель Зенон Готра. За свою жизнь он успел подготовить более 50 докторов и кандидатов наук из разных стран. Он также разрабатывал новые приборы и технологии.

Ранее ушел из жизни украинский олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Ивана Богдан. Заслуженному мастеру спорта было 92 года.

Среди украинских борцов он стал первым олимпийским чемпионом в тяжелом весе. Свою награду он получил в Риме в 1960 году.

В начале 90-х он был вынужден продать свою олимпийскую медаль, чтобы не потерять жилье. Долгие годы стоял у руля детской-юношеской школы "Атлант". Сам же спортсмен занимался борьбой до 40 лет.

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