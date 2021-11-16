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Умер во сне: не стало звезды сериала "Кости" (фото)

Автор: Роман Мирончук

Хит Фриман умер во сне в возрасте 41 года. Американский актер играл роль серийного убийцы Говарда Эппса в популярном сериале "Кости" (Bones). Причина его смерти в настоящее время неизвестна.

О смерти актера рассказала бывшая мисс США Шэнна Моаклер в Instagram.

Модель была одной из многих звезд, отдавших дань уважения актеру.

"Убитая горем, узнав о потере моего дорогого друга Хита Фримена, талантливого актера, режиссера, продюсера, выдающегося шеф-повара и надежного друга", - написала она и опубликовала совместное фото.

(фото: instagram.com/shannamoakler)

Помимо "Костей", Хит снялся в ряде других громких сериалов, включая "Скорая помощь", "Морская полиция", "Ближе" и "Без следа".

Хит Фриман в фильме "Скейтлэнд" (скриншот с видео)

Он также сыграл Гэвина Диллона в сериале "Поднимая планку" и работал актером озвучивания в сериале "Спартак: Кровь и песок".

IMDB заявляет, что Фриман должен был сыграть главную роль в фильмах "Ужас в прериях" и "Дьявольский плод", релиз которых состоится в следующем году.

Напомним, ушел из жизни известный американский актер Дин Стоквелл. Он был звездой сериалов "Дюна" и "Квантовый скачок". Родные артиста рассказали, что смерть наступила от естественных причин. Стоквеллу было 75 лет.

Ранее умер известный российский актер Игорь Бондаренко, который запомнился многим по сериалам "Кармелита" и "Счастливы вместе".

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