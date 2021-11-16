Умер во сне: не стало звезды сериала "Кости" (фото)

Модель была одной из многих звезд, отдавших дань уважения актеру.

"Убитая горем, узнав о потере моего дорогого друга Хита Фримена, талантливого актера, режиссера, продюсера, выдающегося шеф-повара и надежного друга", - написала она и опубликовала совместное фото.

(фото: instagram.com/shannamoakler)

Помимо "Костей", Хит снялся в ряде других громких сериалов, включая "Скорая помощь", "Морская полиция", "Ближе" и "Без следа".

Хит Фриман в фильме "Скейтлэнд" (скриншот с видео)

Он также сыграл Гэвина Диллона в сериале "Поднимая планку" и работал актером озвучивания в сериале "Спартак: Кровь и песок".

IMDB заявляет, что Фриман должен был сыграть главную роль в фильмах "Ужас в прериях" и "Дьявольский плод", релиз которых состоится в следующем году.