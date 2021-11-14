Умер знаменитый актер: звезда "Кармелиты" и "Счастливы вместе"

Игорь Бондаренко скончался в Москве в возрасте 55 лет. Долгие годы он страдал недугом. Известный российский актер ушел из жизни, в пятницу, 14 ноября.

Об этом сообщает театр "ФЭСТ", в котором долгие годы служил Бондаренко.

"Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", - говорится в сообщении.

Игорь Бондаренко (фото: thefest.ru)

Отметим, что телезрители знают Бондаренко по ролям в таких популярных сериалах, как "Кармелита", "Счастливы вместе", "Хитровка", "Восьмидесятые" и "Реальные пацаны".

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