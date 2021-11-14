Умер знаменитый актер: звезда "Кармелиты" и "Счастливы вместе"
Игорь Бондаренко скончался в Москве в возрасте 55 лет. Долгие годы он страдал недугом. Известный российский актер ушел из жизни, в пятницу, 14 ноября.
Об этом сообщает театр "ФЭСТ", в котором долгие годы служил Бондаренко.
"Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", - говорится в сообщении.
Игорь Бондаренко (фото: thefest.ru)
Отметим, что телезрители знают Бондаренко по ролям в таких популярных сериалах, как "Кармелита", "Счастливы вместе", "Хитровка", "Восьмидесятые" и "Реальные пацаны".
Пользователи сети выразили свои соболезнования.
- Какая неожиданная, печальная новость. Мои соболезнования родным и коллегам. Замечательный актер!
- Светлая память прекрасному и талантливому актеру. Очень горько осознавать, какая это утрата для всех - для театра, для зрителей, для родны и друзей;
- Царствие небесное любимому актеру театра "ФЭСТ"!!! Огромная потеря для зрителя!!!
- Соболезнования родным близким. Светлая память;
- Очень тяжелая новость. С Братца Кролика в его исполнении началось наше знакомство с Фэстом (и мое, пятилетнее, с театром вообще). Когда с одноклассниками, уже на первых взрослых спектаклях, спорили, кому дарить общий от всех букет, часто сходились на его кандидатуре - ибо его исполнение нравилось всем.
Напомним, умер знаменитый советский сатирик Виктор Коклюшкин.
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