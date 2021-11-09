Умер знаменитый американский актер: звезда "Дюны" и "Квантового скачка"

Знаменитый голливудский актер Дин Стоквелл скончался в США в возрасте 75 лет. Родные артиста сообщили, что смерть наступила от естественных причин – Дин Стоквелл умер дома во сне.

Дин Стоквелл родился в Калифорнии 5 марта 1936 года в семье актрисы и балерины Нины Оливетт и известного певца и актера Гарри Стоквелла.

Первая роль на киноэкранах – в 7 лет и Дин Стоквелл стал сниматься с тех пор довольно регулярно, получая при этом главные роли и роли первого плана.

В 1947 году получил первую награду, "Золотой глобус" – в номинации "Лучший начинающий актер".

Его подростковые роли в фильмах "Насилие" и "Долгий день уходит в ночь" в 1959-1962 годах были отмечены призами Каннского кинофестиваля.

Первый "Оскар" Стоквелл получил за роль главаря мафии в фильме "Замужем за мафией" в 1988 году.

Фото: Умер голливудский актер Дин Стоквелл (Getty images)

Особую популярность ему принесли съемки в сериалах и телепроектах. Самым известным стал сериал "Квантовый скачок". В 1992 году Стоквелл удостоился звезды на Голливудской аллее славы.

На его счету более 100 ролей в фильмах и сериалах. Самые известные его работы: "Джентльменское соглашение", "Ким", "Сумеречная зона", "Коломбо", "Дюна", "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Синий Бархат", "Страж времени", "Она написала убийство", "Замужем за мафией", "Сумеречная зона", "Квантовый скачок", "Отступник", "Человек ниоткуда", "Лангольеры", "Бэтмен", "Звездные врата", "Звездный крейсер "Галактика".

Дин Стоквелл дважды был женат – на актрисе Милли Перкинс и на Джой Марченко. Во втором браке – двое детей.