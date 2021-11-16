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Помер уві сні: не стало зірки серіалу "Кості" (фото)

Автор: Роман Мирончук

Хіт Фріман помер уві сні у віці 41 року. Американський актор грав роль серійного вбивці Говарда Еппса в популярному серіалі "Кості" (Bones). Причина його смерті в даний час невідома.

Про смерть актора розповіла колишня Міс США Шенна Моаклер в Instagram.

Хіт Фріман (фото: Getty Images)

Модель була однією з багатьох зірок, які віддали данину поваги акторові.

"Убита горем, дізнавшись про втрату мого дорогого друга хіта Фрімена, талановитого актора, режисера, продюсера, видатного шеф-кухаря і надійного друга", - написала вона і опублікувала спільне фото.

(фото: instagram.com/shannamoakler)

Крім "Кісток", Хіт знявся в ряді інших гучних серіалів, включаючи "Швидка допомога"," Морська поліція", "Ближче" і "Без сліду".

Хіт Фріман у фільмі "Скейтленд" (скріншот з відео)

Він також зіграв Гевіна Діллона в серіалі "Піднімаючи планку" і працював актором озвучування в серіалі "Спартак: Кров і пісок".

IMDB заявляє, що Фріман повинен був зіграти головну роль у фільмах "Жах в преріях" і "Диявольський плід", реліз яких відбудеться в наступному році.

Нагадаємо, пішов з життя відомий американський актор Дін Стоквелл. Він був зіркою серіалів "Дюна" і "Квантовий стрибок". Рідні артиста розповіли, що смерть настала від природних причин. Стоквеллу було 75 років.

Раніше помер відомий російський актор Ігор Бондаренко, який запам'ятався багатьом за серіалами "Кармеліта" і "Щасливі разом".

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