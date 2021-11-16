Помер уві сні: не стало зірки серіалу "Кості" (фото)

Хіт Фріман (фото: Getty Images)

Модель була однією з багатьох зірок, які віддали данину поваги акторові.

"Убита горем, дізнавшись про втрату мого дорогого друга хіта Фрімена, талановитого актора, режисера, продюсера, видатного шеф-кухаря і надійного друга", - написала вона і опублікувала спільне фото.

(фото: instagram.com/shannamoakler)

Крім "Кісток", Хіт знявся в ряді інших гучних серіалів, включаючи "Швидка допомога"," Морська поліція", "Ближче" і "Без сліду".

Хіт Фріман у фільмі "Скейтленд" (скріншот з відео)

Він також зіграв Гевіна Діллона в серіалі "Піднімаючи планку" і працював актором озвучування в серіалі "Спартак: Кров і пісок".

IMDB заявляє, що Фріман повинен був зіграти головну роль у фільмах "Жах в преріях" і "Диявольський плід", реліз яких відбудеться в наступному році.