Умер легендарный Парамон, суперфан киевского "Динамо": чем он запомнился украинцам (фото)

Самый известный футбольный болельщик Украины, "суперфан" киевского "Динамо" Парамон (Сергей Анатольевич Заборовский) умер в столице на 67-м году жизни.

В последние годы у Парамона сильно ухудшилось здоровье, знаменитый болельщик несколько раз попадал в больницу.

"Талисман" бело-голубых и футбольной трибуны в 2020-м перенес инсульт и даже был в коме, а в июне этого года попал в реанимацию в Киеве в тяжелом состоянии, потеряв зрение и координацию движений.

"Суперфан Динамо" Парамон после операции вернулся в строй (фото: fcdynamo.com)

Тогда расходы на лечение и операцию взял на себя клуб "Динамо".

Парамон после больницы мог передвигаться на коляске, и "суперфану" помогал на стадионе НСК "Олимпийский" в августе на матче с "Минаем" его товарищ, тоже болельщик столичного ФК Виталий Левицкий.

Парамон после инсульта и операции летом 2021 передвигался на коляске (фото: fcdynamo.com)

Сергей Заборовский впервые посетил матч бело-синих в далеком 1967 году, и с тех пор почти не пропускал поединки "Динамо", а также другие официальные события с участием команды, в которой в течение этого времени сменилось несколько поколений.

Парамон (Сергей Заборовский) - культовый болельщик киевских спортсменов (фото: football24.ua)

Как отмечают в ФК, Парамон поддерживал также киевские команды и в хоккее, баскетболе и других видах спорта, поэтому приобрел культовый статус в фанатской среде.

Парамон (Сергей Заборовский) (фото: fcdynamo.com)

Известно, что даже легендарный Валерий Лобановский в свое время обращался к нему только по имени и отчеству.

Кстати, свое прозвище Парамон получил, когда в 70-х годах пытался бывать на всех хоккейных, футбольных и баскетбольных матчах, проходивших в Киеве. Тогда болельщики хоккейного клуба "Сокол" (Киев) посвятили кричалку Заборовскому "Если с нами Парамон - будет "Сокол" чемпион!"

Парамон активно ездил с футболистами "Динамо" на матчи за границу - в конце 90-х "суперфана" бело-голубые даже стали регулярно брать на выездные игры.

Парамон впервые посетил игру "Динамо" (Киев) в далеком 1967 году, и с тех пор не пропускал матчи (фото: dynamo.kiev.ua)

Сначала Заборовскому даже позволяли находиться на скамейке запасных "Динамо" или непосредственно близко к полю во время игр.

Но после инцидента на четвертьфинале Лиги Европы в апреле 2011 года такая практика прекратилась. Дело в том, что после финального свистка Парамон выбежал на поле и дал пинок одному из судей поединка. С тех пор фана на игровую зону уже не пускали - он сидел на обычных зрительских местах.

Парамон обиделся на судейство на матче Лиги Европы-2011 и пытался пнуть судью (фото: скриншот с видео)

Работал Сергей Заборовский уборщиком в аэропорту "Киев" (Жуляны).

О приключениях легендарного киевского болельщика даже написали книгу в 2008 году при поддержке фанов "Сокола" (Киев) с хоккейного сайта "Гнездо" - произведение называется "Жизнь и необычные приключения фаната Парамона".

Легендарный футбольный болельщик киевского "Динамо" Парамон (фото: dynamo.kiev.ua / ua.tribuna.com / football24.ua)