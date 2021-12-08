Умер известный украинский тренер Игорь Гамула: яркие фразы колоритного наставника

Тренер Игорь Гамула умер 8 декабря. Ему был всего 61 год. Причина смерти украинского футбольного наставника не сообщается.

Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", – говорится в сообщении ФК "Ростов".

Биография Игоря Гамулы

Игорь Гамула - это украинский и российский футболист и тренер. За свою спортивную карьеру Гамула выступал за луганскую "Зарю" и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Также он играл за "СКА-Ростов", "Атоммаш", херсонские "Кристалл" и "Таврию".

В 1981 году он стал обладателем Кубка СССР, тогда он играл за ростовскую команду.

В качестве тренера и наставника Гамула работал в херсонской "Таврии", российском "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге", "Закарпатье" и "Ростов".

Последним местом работы специалиста был клуб "Гераклион", выступающий в любительском чемпионате Москвы.

Игорь Гамула умер (фото: sportbox.ru)

Гамулу узнавали, благодаря его экспрессивным высказываниям. Он был очень жизнерадостным.

Самые известные фразы Игоря Гамулы

После гостевого матча с "Крыльями Советов" в 2000 году.

"Да на этом поле не в футбол надо играть, а кротов ловить! Я вас уверяю, они там водятся!"

О своих тренерских планах.



"Говорите, "Милан" нового тренера ищет? Ну да, у них сейчас дерби с "Интером". Если вдруг чего, тогда поеду. Пойду пока вещи собирать.

О себе.

"Раньше я был молодой и красивый, а теперь только красивый".

О чтении.

"Книги? Мне сейчас не до книг. Книги почитаем потом… на кладбище!"

О наболевшем.

"Я бы высказался. Но меня оштрафуют. Как будто я на мопеде без каски поехал"

