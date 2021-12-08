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Умер известный украинский тренер Игорь Гамула: яркие фразы колоритного наставника

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 10:15
Умер известный украинский тренер Игорь Гамула: яркие фразы колоритного наставника Фото: Игорь Гамула умер (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Тренер Игорь Гамула умер 8 декабря. Ему был всего 61 год. Причина смерти украинского футбольного наставника не сообщается.

Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", – говорится в сообщении ФК "Ростов".

Биография Игоря Гамулы

Игорь Гамула - это украинский и российский футболист и тренер. За свою спортивную карьеру Гамула выступал за луганскую "Зарю" и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Также он играл за "СКА-Ростов", "Атоммаш", херсонские "Кристалл" и "Таврию".

В 1981 году он стал обладателем Кубка СССР, тогда он играл за ростовскую команду.

В качестве тренера и наставника Гамула работал в херсонской "Таврии", российском "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге", "Закарпатье" и "Ростов".

Последним местом работы специалиста был клуб "Гераклион", выступающий в любительском чемпионате Москвы.

Умер известный украинский тренер Игорь Гамула: яркие фразы колоритного наставникаИгорь Гамула умер (фото: sportbox.ru)

Гамулу узнавали, благодаря его экспрессивным высказываниям. Он был очень жизнерадостным.

Самые известные фразы Игоря Гамулы

После гостевого матча с "Крыльями Советов" в 2000 году.

"Да на этом поле не в футбол надо играть, а кротов ловить! Я вас уверяю, они там водятся!"

О своих тренерских планах.

"Говорите, "Милан" нового тренера ищет? Ну да, у них сейчас дерби с "Интером". Если вдруг чего, тогда поеду. Пойду пока вещи собирать.

О себе.
"Раньше я был молодой и красивый, а теперь только красивый".

О чтении.
"Книги? Мне сейчас не до книг. Книги почитаем потом… на кладбище!"

О наболевшем.
"Я бы высказался. Но меня оштрафуют. Как будто я на мопеде без каски поехал"

Как мы ранее писали, в харьковском метро умер известный диктор радио и телевидения.

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