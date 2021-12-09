ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Помер легендарний Парамон, суперфан київського "Динамо": чим він запам'ятався українцям (фото)

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 грудня 2021 22:01
Помер легендарний Парамон, суперфан київського "Динамо": чим він запам'ятався українцям (фото) Колаж РБК-Україна: помер культовий уболівальник київського "Динамо" Парамон
Автор: Володимир Костирін

Найвідоміший футбольний уболівальник України, "суперфан" київського "Динамо" Парамон (Сергій Анатолійович Заборовський) помер у столиці на 67-му році життя.

Про скорботну звістку 9 грудня розповіли в прес-службі футбольного клубу.

В останні роки у Парамона сильно погіршилося здоров'я, знаменитий уболівальник кілька разів потрапляв до лікарні.

"Талісман" біло-блакитних і футбольної трибуни в 2020-му переніс інсульт і навіть був у комі, а в червні цього року потрапив до реанімації у Києві у важкому стані, втративши зір і координацію рухів.

Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)

"Суперфан Динамо" Парамон після операції повернувся в стрій (фото: fcdynamo.com)

Тоді витрати на лікування та операцію взяв на себе клуб "Динамо".

Парамон після лікарні міг пересуватися на візку, і "суперфану" допомагав на стадіоні НСК "Олімпійський" у серпні на матчі з "Минаєм" його товариш, теж уболівальник столичного ФК Віталій Левицький.

Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)

Парамон після інсульту та операції влітку 2021 пересувався на колясці (фото: fcdynamo.com)

Сергій Заборовський вперше відвідав матч біло-синіх в далекому 1967 році, і відтоді майже не пропускав поєдинки "Динамо", а також інші офіційні події за участю команди, в якій протягом цього часу змінилося кілька поколінь.

Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)

Парамон (Сергій Заборовський) - культовий уболівальник київських спортсменів (фото: football24.ua)

Як зазначають у ФК, Парамон підтримував також київські команди і в хокеї, баскетболі та інших видах спорту, тому набув культового статусу у фанатському середовищі.

Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)

Парамон (Сергій Заборовський) (фото: fcdynamo.com)

Відомо, що навіть легендарний Валерій Лобановський свого часу звертався до нього тільки на ім'я та по батькові.

До речі, своє прізвисько Парамон отримав, коли в 70-х роках намагався бувати на всіх хокейних, футбольних і баскетбольних матчах, що проходили в Києві. Тоді вболівальники хокейного клубу "Сокіл" (Київ) присвятили кричалку Заборовському "Якщо з нами Парамон - буде "Сокіл" чемпіон!"

Парамон активно їздив з футболістами "Динамо" на матчі за кордон - наприкінці 90-х "суперфана" біло-блакитні навіть стали регулярно брати на виїзні ігри.

Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)

Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)

Парамон вперше відвідав гру "Динамо" (Київ) в далекому 1967 році, і відтоді не пропускав матчі (фото: dynamo.kiev.ua)

Спочатку Заборовському навіть дозволяли перебувати на лавці запасних "Динамо" або безпосередньо близько до поля під час ігор.

Але після інциденту на чвертьфіналі Ліги Європи у квітні 2011 року така практика припинилася. Річ у тому, що після фінального свистка Парамон вибіг на поле і дав стусан одному з суддів поєдинку. Відтоді фана на ігрову зону вже не пускали - він сидів на звичайних глядацьких місцях.

Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)

Парамон образився на суддівство на матчі Ліги Європи-2011 і намагався штовхнути суддю (фото: скріншот з відео)

Працював Сергій Заборовський прибиральником в аеропорту "Київ" (Жуляни).

Про пригоди легендарного київського вболівальника навіть написали книгу в 2008 році за підтримки фанів "Сокола" (Київ) з хокейного сайту "Гніздо" - твір називається "Життя і незвичайні пригоди фаната Парамона".

Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)

Помер легендарний Парамон, суперфан київського &quot;Динамо&quot;: чим він запам'ятався українцям (фото)

Легендарний футбольний уболівальник київського "Динамо" Парамон (фото: dynamo.kiev.ua / ua.tribuna.com / football24.ua)

Раніше повідомлялося, що 8 грудня помер відомий український тренер Ігор Гамула, який запам'ятався своїми яскравими висловлюваннями.

Нагадаємо також, у вересні помер 27-річний футболіст, який у складі харківського "Металіста" став призером Чемпіонату України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Футбол
LITE
Якщо є проблеми з печінкою: нутриціолог розповіла, який елемент потрібно перевірити
Якщо є проблеми з печінкою: нутриціолог розповіла, який елемент потрібно перевірити