Помер легендарний Парамон, суперфан київського "Динамо": чим він запам'ятався українцям (фото)

Найвідоміший футбольний уболівальник України, "суперфан" київського "Динамо" Парамон (Сергій Анатолійович Заборовський) помер у столиці на 67-му році життя.

В останні роки у Парамона сильно погіршилося здоров'я, знаменитий уболівальник кілька разів потрапляв до лікарні.

"Талісман" біло-блакитних і футбольної трибуни в 2020-му переніс інсульт і навіть був у комі, а в червні цього року потрапив до реанімації у Києві у важкому стані, втративши зір і координацію рухів.

"Суперфан Динамо" Парамон після операції повернувся в стрій (фото: fcdynamo.com)

Тоді витрати на лікування та операцію взяв на себе клуб "Динамо".

Парамон після лікарні міг пересуватися на візку, і "суперфану" допомагав на стадіоні НСК "Олімпійський" у серпні на матчі з "Минаєм" його товариш, теж уболівальник столичного ФК Віталій Левицький.

Парамон після інсульту та операції влітку 2021 пересувався на колясці (фото: fcdynamo.com)

Сергій Заборовський вперше відвідав матч біло-синіх в далекому 1967 році, і відтоді майже не пропускав поєдинки "Динамо", а також інші офіційні події за участю команди, в якій протягом цього часу змінилося кілька поколінь.

Парамон (Сергій Заборовський) - культовий уболівальник київських спортсменів (фото: football24.ua)

Як зазначають у ФК, Парамон підтримував також київські команди і в хокеї, баскетболі та інших видах спорту, тому набув культового статусу у фанатському середовищі.

Парамон (Сергій Заборовський) (фото: fcdynamo.com)

Відомо, що навіть легендарний Валерій Лобановський свого часу звертався до нього тільки на ім'я та по батькові.

До речі, своє прізвисько Парамон отримав, коли в 70-х роках намагався бувати на всіх хокейних, футбольних і баскетбольних матчах, що проходили в Києві. Тоді вболівальники хокейного клубу "Сокіл" (Київ) присвятили кричалку Заборовському "Якщо з нами Парамон - буде "Сокіл" чемпіон!"

Парамон активно їздив з футболістами "Динамо" на матчі за кордон - наприкінці 90-х "суперфана" біло-блакитні навіть стали регулярно брати на виїзні ігри.

Парамон вперше відвідав гру "Динамо" (Київ) в далекому 1967 році, і відтоді не пропускав матчі (фото: dynamo.kiev.ua)

Спочатку Заборовському навіть дозволяли перебувати на лавці запасних "Динамо" або безпосередньо близько до поля під час ігор.

Але після інциденту на чвертьфіналі Ліги Європи у квітні 2011 року така практика припинилася. Річ у тому, що після фінального свистка Парамон вибіг на поле і дав стусан одному з суддів поєдинку. Відтоді фана на ігрову зону вже не пускали - він сидів на звичайних глядацьких місцях.

Парамон образився на суддівство на матчі Ліги Європи-2011 і намагався штовхнути суддю (фото: скріншот з відео)

Працював Сергій Заборовський прибиральником в аеропорту "Київ" (Жуляни).

Про пригоди легендарного київського вболівальника навіть написали книгу в 2008 році за підтримки фанів "Сокола" (Київ) з хокейного сайту "Гніздо" - твір називається "Життя і незвичайні пригоди фаната Парамона".

Легендарний футбольний уболівальник київського "Динамо" Парамон (фото: dynamo.kiev.ua / ua.tribuna.com / football24.ua)