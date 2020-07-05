Умер легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин

Сегодня, 5 июля, умер легендарный защитник киевского "Динамо" Владимир Трошкин. Он защищал цвета клуба еще в 70-ых годах и побеждал с командой Валерия Лобановского в Кубке кубков и Суперкубке Европы.

Трошкин также выступал за сборную Советского Союза. Бывший футболист скончался в возрасте 72 лет. О смерти спортсмена сообщили на официальной странице сборной Украины среди ветеранов в Facebook.

Владимир Трошкин начал футбольную карьеру в енакиевском "Шахтере". После этого один сезон играл за киевский "СКА". В 1969 году начал играть за киевское "Динамо". Он провел официальных 273 матча, и забил 27 голов. Он защищал цвета "Динамо" до 1977 года.

Владимир Трошкин (фото: facebook.com/dynamomaniacom)

Последний год свой футбольной карьеры Трошкин провел "Днепре". В его активе звание четырехкратного чемпиона СССР, обладателя Кубка Советского Союза, а также обладателя Суперкубка Европы и Кубка кубков 1975 года.

В составе сборной СССР Трошкин провел 31 матч и забил один гол, став серебряным призером Евро-1972 и обладателем "бронзы" Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

После того, как он закончил играть, стал тренером. В 1978-1979 годах тренировал киевский "СКА", в 1980-1984 - ровенский "Авангард", в 1985-1991 – молодежку сборной УССР, 1992-1996 – молодежку сборной Украины.

Напомним, экс-футболист "Динамо" подрался с женой.

Ранее бывший "динамовец" предложил провести матч между украинцами и россиянами.