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Экс-футболист "Динамо" подрался с женой: в сети появилось скандальное видео

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 23:16
Экс-футболист "Динамо" подрался с женой: в сети появилось скандальное видео
Дуду (фото: instagram.com/7_dudu)

Бывший футболист "Динамо" Дуду подрался с экс-женой

Дуду попал в неприятную историю. Дело в том, что экс-футболист "Динамо", который сейчас защищает цвета "Палмейраса", подрался с бывшей женой Маллу Оханой, и видео драки появилось в сети.

На видеозаписи можно увидеть, что спортсмена начала первой бить его бывшая супруга. Потом они забрались в авто, и что там происходило дальше уже не видно. Видео инцидента опубликовал аккаунт Futebol_FX в Twitter.

Малла Охана, которая была в браке с Дуду 11 лет, завила, что это видео – монтаж. По ее словам, драка происходила в машине, и футболист ее избил. Об этом сообщает Metropoles.

Дуду подрался с бывшей женой (видео: YouTube)

Адвокаты женщины утверждают, что Дуду набросился на Охану. При этом охранники не спешили разнимать их. Кроме того, адвокаты заявили, что у них есть видео с другого ракурса и они готовы предоставить его суду.

Стоит отметить, что бразилец уже не первый раз подвергается обвинениям в домашнем насилии. В 2013 году ему два раза предъявляли такие обвинения.

Дуду, полное имя которого Эдуардо Перейра Родригес, начал играть за киевское "Динамо" в 2011 году. В феврале 2014 года он перешел в бразильское "Гремио" на правах аренды. 11 января 2015 года он покинул "Динамо" и заключил контракт с бразильским клубом "Палмейрасом".

Напомним, под Киевом в магазине мужчину избили палкой колбасы.

Ранее сообщалось о том, что драки в Раде стали рекламой королевского театра Бельгии.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины дракафутболист
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