Экс-"динамовец" предложил провести матч между украинцами и россиянами

Экс-футболист Олег Саленко шокировал высказыванием (фото: wikimedia by Oleg Dubyna)

Бывший футболист шокировал своим заявлением

Бывший футболист "Динамо" Олег Саленко предложил провести товарищеский матч между украинцами и россиянами. Он считает, что было бы хорошо, если бы ветераны с двух сторон встретились на Чемпионате мира по футболу. Также бывший игрок "Динамо" не исключает проведения матча на нейтральной территории.

"Украина против России на Евро? Я приветствую такие идеи. Согласен, пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией. Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории", - сказал экс-"динамовец" Sport.ua.

Саленко отметил, что он поддерживает дружеские отношения с россиянами и не видит в этом ничего плохого.

"Общаюсь с друзьями из России. Они тоже поддерживают идею. Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдет. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не поменяется. Уверен, надо к чертовой матери заканчивать этот конфликт. Как со стороны Украины, так и со стороны "ДНР-ЛНР" и их кураторов. Я был там, мы играли в футбол недалеко от военных действий", - поделился экс-футболист.

Экс-"динамовец" высказался по поводу конфликта на Донбассе и Крыма.

"Знаем, что военные между собой тоже общаются. Нужно находить общий язык и Донбасс возвращать в состав Украины. Крым? Тут сложнее. Там уже много военных российских баз, ядерное оружие завезут скоро", - сказал Саленко.

Как мы ранее писали, бразильский футболист "Шахтера" женился на украинке.

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Автор: Людмила Жукова