Умер известный украинский писатель, переводчик и культуролог

Писатель и литератор родился в Киеве в 1944 году. Его мать - балерина Лидия Герасимчук, отец - инженер-мелиоратор Абрам Насушкин.

Герасимчук возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов. Он также основал и издавал ряд отраслевых журналов, в которых вел англоговорящую часть.

На протяжении своей жизни он сотрудничал с Всесоюзным бюро научно-технического перевода. Он знал 4 языка: английский, украинский, польский и русский. Периодически работал синхронным переводчиком на международных конференциях.

Герасимчук был первым главным редактором еженедельников "Президентский вестник" и "Власть и политика". Совершил ряд переводов с греческого Библии и выдал приказ Священного Писания для различных категорий населения.

Собственные произведения