Вчора, 12 червня, ввечері помер відомий український письменник, перекладач і культуролог Лесь Герасимчук, який перекладав з англійської твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Уолта Уїтмена та ін. Йому було 76 років.
Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, посилаючись на дружину померлого, пише litgazeta.com.ua.
Письменник і літератор народився в Києві в 1944 році. Його мати - балерина Лідія Герасимчук, батько - інженер-меліоратор Абрам Насушкін.
Герасимчук очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів. Він також заснував і видавав ряд галузевих журналів, в яких вів англомовну частину.
Протягом свого життя він співпрацював з Всесоюзним бюро науково-технічного перекладу. Він знав 4 мови: англійську, українську, польську та російську. Періодично працював синхронним перекладачем на міжнародних конференціях.
Герасимчук був першим головним редактором тижневиків "Президентський вісник" і "Влада і політика". Здійснив ряд перекладів з грецької Біблії і видав наказ Святого Письма для різних категорій населення.
Нагадаємо, помер творець знаменитих фільмів "Міміно" і "Кін-дза-дза!".
Ми також писали про те, що помер зірка фільму "Папік".