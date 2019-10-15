Умер известный украинский писатель

Владимир Панченко умер (kr.depo.ua)

Владимир Панченко скоропостижно скончался на 66-ом году жизни

Владимир Панченко умер 14 октября, в понедельник. Ему было 65 лет. О смерти известного украинского писателя и литературоведа сообщил сообщил писатель Михаил Слабошпицкий. Причину смерти Панченко писатель не сообщил, но известно, что он слишком скоропостижно скончался.

"Еще три дня назад мы говорили с ним по телефону, и он говорил слова прощания… Он мужественно шел до конца своих дней, все зная наперед. Только несколько раз грустно обмолвился о том, что сейчас вышел на особую творческую "форму" и у него было много оригинальных замыслов... Прощай, Владимир. Ты остаешься светлой страницей в жизни тех, кто тебя знал и любил", - написал Михаил.

Владимир Панченко (Михаил Слабошпицкий/Facebook)

По словам Слабошпицкого, он с Владимиром подружился 40 лет назад.

Отметим, что Владимир Евгеньевич Панченко родился 2 сентября 1954 года в селе Демидовка Любашивского района Одесской области. Он окончил филологический факультет Одесского государственного университета имени Мечникова. Был народным депутатом Украины первого созыва, шеф-редактором и учредителем издания "ЛитАкцент".