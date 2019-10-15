Помер відомий український письменник

Володимир Панченко помер (kr.depo.ua)

Володимир Панченко раптово помер на 66-му році життя

Володимир Панченко помер 14 жовтня, у понеділок. Йому було 65 років. Про смерть відомого українського письменника і літературознавця повідомив письменник Михайло Слабошпицький. Причину смерті Панченко письменник не повідомив, але відомо, що він занадто раптово помер.

"Ще три дні тому ми говорили з ним по телефону, і він говорив слова прощання... Він мужньо йшов до кінця своїх днів, все знаючи наперед. Тільки кілька разів сумно обмовився про те, що зараз вийшов на особливу творчу "форму" і у нього було багато оригінальних задумів... Прощай, Володимир. Ти залишаєшся світлою сторінкою в житті тих, хто тебе знав і любив", - написав Михайло.

Володимир Панченко (Михайло Слабошпицький/Facebook)

За словами Слабошпицького, він з Володимиром подружився 40 років тому.

Зазначимо, що Володимир Євгенович Панченко народився 2 вересня 1954 року в селі Демидівка Любашівського району Одеської області. Він закінчив філологічний факультет Одеського державного університету імені Мечникова. Був народним депутатом України першого скликання, шеф-редактором і засновником видання "Літакцент".