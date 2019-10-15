ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помер відомий український письменник

STYLERЖиття    15.10.2019 - 10:29
Помер відомий український письменник
Володимир Панченко помер (kr.depo.ua)

Володимир Панченко раптово помер на 66-му році життя

Володимир Панченко помер 14 жовтня, у понеділок. Йому було 65 років. Про смерть відомого українського письменника і літературознавця повідомив письменник Михайло Слабошпицький. Причину смерті Панченко письменник не повідомив, але відомо, що він занадто раптово помер.

"Ще три дні тому ми говорили з ним по телефону, і він говорив слова прощання... Він мужньо йшов до кінця своїх днів, все знаючи наперед. Тільки кілька разів сумно обмовився про те, що зараз вийшов на особливу творчу "форму" і у нього було багато оригінальних задумів... Прощай, Володимир. Ти залишаєшся світлою сторінкою в житті тих, хто тебе знав і любив", - написав Михайло.

Помер відомий український письменник

Помер відомий український письменник

Володимир Панченко (Михайло Слабошпицький/Facebook)

За словами Слабошпицького, він з Володимиром подружився 40 років тому.

Зазначимо, що Володимир Євгенович Панченко народився 2 вересня 1954 року в селі Демидівка Любашівського району Одеської області. Він закінчив філологічний факультет Одеського державного університету імені Мечникова. Був народним депутатом України першого скликання, шеф-редактором і засновником видання "Літакцент".

У сім'ї екс-нардепа сталася страшна трагедія: усі подробиці Улюбленець Тарантіно і Лінча: помер культовий американський актор
Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся