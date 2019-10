Любимец Тарантино и Линча: умер культовый американский актер

Роберт Форстер умер в возрасте 78 лет

11 октября в Лос-Анджелесе от рака мозга в возрасте 78 лет скончался американский актер Роберт Форстер. Об этом сообщил Брайан Крэнстон в социальной сети Twitter.

Последней работой актера стала роль в фильме "Эль Камино", который является продолжением культового криминального сериала "Во все тяжкие". К слову, по трагическому стечению обстоятельств, актер умер в день премьеры данной картины.

К слову, Роберт Форстер еще будучи студентом в тайне от родителей начал посещал драматический кружок. В результате ему удалось получить небольшую роль в мюзикле "Вестсайдская история". После этого последовало еще множество эпизодических ролей и приглашений участвовать в бродвейских постановках.

I’m saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g