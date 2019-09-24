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В США умер создатель "Симпсонов": все детали смерти 54-летнего гения

STYLERЖизнь    24.09.2019 - 12:39
В США умер создатель "Симпсонов": все детали смерти 54-летнего гения
Умер продюсер "Симпсонов" (фото: pixabay.com)

Джоэл Майкл Мендел спродюсировал более 200 эпизодов "Симпсонов"

В США скоропостижно скончался Джоэл Майкл Мендел, один из создателей самого известного мультсериала ХХ века - культовых "Симпсонов", обладатель четырех премий "Эмми". Продюсеру было всего 54 года.

О смерти продюсера "Симпсонов" в Лос-Анджелесе сообщает западное издание Variety. Причины смерти деятеля анимационной индустрии пока не разшлашаются.

Кроме "Симпсонов" Мендел также работал над известным американским комедийным научно-фантастическим мультсериалом "Рик и Морти".

В США умер создатель &quot;Симпсонов&quot;: все детали смерти 54-летнего гения

Джоэл Майкл Мендел (фото: hollywoodreporter.com)

"Все мы в Adult Swim потрясены скоропостижным уходом Майка Мендела", - сказано в заявлении Adult Swim, которая показывала работы продюсера.

Под руководством Джоэла Майкла Мендела было выпущено более 200 серий "Симсонов", он четырежды становился обладателем само престижной телепремии в мире - "Эмми".

В США умер создатель &quot;Симпсонов&quot;: все детали смерти 54-летнего гения

Кадр из т/с "Симпсоны"

Стоит отметить, что "Симпсоны" стали самым продолжительным мультсериалом в истории американского телевидения. А в 1998 году журнал Time назвал его лучшим сериалом XX века.

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