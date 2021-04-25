Умер известный дизайнер Альбер Эльбаз: работал с Lanvin и Yves Saint Laurent

Эльбаз родился в Марокко и переехал в Израиль с семьей, когда ему было 10 лет. В возрасте 15 лет у него умер отец, а мать начала работать кассиром, чтобы содержать семью.

Она поощряла сына, который начал рисовать платья еще в детстве, и помогала ему развивать свой талант. После службы в армии он изучал дизайн в инженерно-дизайнерском колледже Шенкар и впоследствии стал самым известным выпускником школы.

Альбер Эльбаз (фото: instagram.com/alberelbaz8)

В 1985 году при поддержке матери он уехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить свою карьеру в моде.

Эльбаз работал с американским дизайнером Джеффри Бином, с 1996 года был креативным директором Guy Laroche. В 1998 году он возглавил направление прет-а-порте дома Yves Saint Laurent.

В 2001 году он стал креативным директором дома Lanvin. В 2015 году его уволили из Lanvin. Позже Эльбаз основал AZ Factory. Дебютный показ бренда прошел в январе 2021 года.