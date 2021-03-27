ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Умер известный языковед и борец за украинский язык Иван Ющук

Новина українською → Киев, Суббота 27 марта 2021 13:31
Умер известный языковед и борец за украинский язык Иван Ющук Фото: Иван Ющук (facebook.com/myhajlo.kublij)
Автор: Светлана Мащенко

Скончался известный украинский языковед Иван Ющук. Он является автором знакомых многим учебников по украинскому языку для средних и высших школ.

О смерти ученого сообщил его внук Михаил Кублий на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское Государство. Всегда будем помнить”, - говорится в сообщении.

Иван Ющук был борцом за свое дело

Учебники Ивана Филипповича Ющука знакомые многим студентам-филологам, особенно "Практикум з правопису української мови". По нему готовились к поступлению в вузы, к экзаменам. Наследие языковеда насчитывает 20 новаторских учебников украинского языка. Кроме того, он является известным исследователем Голодомора-геноцида украинцев 1932-1933 годов.

"Просто нужно, чтобы телевидение было украинским, прежде всего общегосударственное телевидение... Почему говорю про телевидение, потому что оно сейчас господствует над разумом людей. Радио меньше и, кстати, оно более украиноязычное, чем телевидение. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу. Прежде всего это должны делать учителя", - рассказывал в одном из интервью Иван Филиппович.

Биография и достижения языковеда

Иван Ющук родился в 1933 году в селе Черников Владимир-Волынского района Волынской области. Окончил Львовский государственный университет, славянское отделение, аспирантуру Института литературы им. Т. Шевченко АН УССР (сербская литература).

Ученый был членом Всемирного украинского координационного совета, профессором Киевского международного университета, заслуженным деятелем науки и техники Украины, членом Национального союза писателей Украины, лауреатом премий им. Бориса Гринченко и Ивана Огиенко.

Ранее мы писали о смерти известного украинского филолога, языковеда, профессора Киевского университета имени Тараса Шевченко Александра Пономарива.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь преступления
LITE
Праздник 27 марта: что сегодня запрещено делать, все приметы, у кого день ангела
Праздник 27 марта: что сегодня запрещено делать, все приметы, у кого день ангела