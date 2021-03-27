Умер известный языковед и борец за украинский язык Иван Ющук

Скончался известный украинский языковед Иван Ющук. Он является автором знакомых многим учебников по украинскому языку для средних и высших школ.

О смерти ученого сообщил его внук Михаил Кублий на своей странице в Facebook .

“Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское Государство. Всегда будем помнить”, - говорится в сообщении.

Иван Ющук был борцом за свое дело

Учебники Ивана Филипповича Ющука знакомые многим студентам-филологам, особенно "Практикум з правопису української мови". По нему готовились к поступлению в вузы, к экзаменам. Наследие языковеда насчитывает 20 новаторских учебников украинского языка. Кроме того, он является известным исследователем Голодомора-геноцида украинцев 1932-1933 годов.

"Просто нужно, чтобы телевидение было украинским, прежде всего общегосударственное телевидение... Почему говорю про телевидение, потому что оно сейчас господствует над разумом людей. Радио меньше и, кстати, оно более украиноязычное, чем телевидение. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу. Прежде всего это должны делать учителя", - рассказывал в одном из интервью Иван Филиппович.

Биография и достижения языковеда

Иван Ющук родился в 1933 году в селе Черников Владимир-Волынского района Волынской области. Окончил Львовский государственный университет, славянское отделение, аспирантуру Института литературы им. Т. Шевченко АН УССР (сербская литература).

Ученый был членом Всемирного украинского координационного совета, профессором Киевского международного университета, заслуженным деятелем науки и техники Украины, членом Национального союза писателей Украины, лауреатом премий им. Бориса Гринченко и Ивана Огиенко.