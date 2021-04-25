Помер відомий дизайнер Альбер Ельбаз: працював з Lanvin і Yves Saint Laurent

Ельбаз народився в Марокко і переїхав до Ізраїлю з сім'єю, коли йому було 10 років. У віці 15 років у нього помер батько, а мати почала працювати касиром, щоб утримувати сім'ю.

Вона заохочувала сина, який почав малювати сукні ще в дитинстві, і допомагала йому розвивати свій талант. Після служби в армії він вивчав дизайн в інженерно-дизайнерському коледжі Шенкар і згодом став найвідомішим випускником школи.

Альбер Ельбаз (фото: instagram.com/alberelbaz8)

У 1985 році за підтримки матері він поїхав до Нью-Йорка, щоб продовжити свою кар'єру в моді.

Ельбаз працював з американським дизайнером Джеффрі Біном, з 1996 року був креативним директором Guy Laroche. У 1998 році він очолив напрямок прет-а-порте будинку Yves Saint Laurent.

У 2001 році він став креативним директором Будинку Lanvin. У 2015 році його звільнили з Lanvin. Пізніше Ельбаз заснував AZ Factory. Дебютний показ бренду пройшов у січні 2021 року.