Умер известный актер из "Спасателей Малибу" (фото)

Умер известный голливудский актер Джон Уэсли. Он скончался в возрасте 72 лет в США. Уэсли страдал от онкологического заболевания - ему диагностировали множественную миелому - злокачественную опухоль из плазматических клеток.

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило западное издание The Sun.

Артист в свое время прославился благодаря участию в культовом сериале "Спасатели Малибу". Также он играл в популярном двухсезонном ситкоме "Принц из Беверли-Хилз", который также транслировали на украинском телевидении. В ситкоме он играл вместе с Уиллом Смитом.

Уилл Смитт и Джон Уэсли (кадр из т/с "Принц из Беверли Хилз")

Джон Уэсли родился в 1947 года в горле Лейк-Чарлз, штат Луизиана. В молодости был военным, служил в армии США во время войны во Вьетнаме. После возвращения полностью посвятил себя актерству.

За свою карьеру он сыграл более 100 ролей. Кроме упомянутых выше сериалов, он исполнял роли в комедии "Стой! Или моя мама будет стрелять" с Сильвестром Сталлоне и боевике "Безвести пропавшие" с Чаком Норрисом.

Джон Уэсли (фото: pagesix.com)

Ранее мы сообщали о смерти одного из самых популярных сценаристов всемирно известных мультфильмов и мультсериалов.

Также мы писали о том, что ушел из жизни прославленный французский актер, сыгравший в фильмах "Игрушка" и "Монте-Кристо".