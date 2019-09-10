Помер відомий актор з "Рятувальників Малібу" (фото)

Помер відомий голлівудський актор Джон Уеслі. Його не стало у віці 72 років у США. Уеслі страждав від онкологічного захворювання - йому діагностували множинну мієлому - злоякісну пухлину з плазматичних клітин.

Про це в понеділок, 9 вересня, повідомило західне видання The Sun.

Артист свого часу прославився завдяки участі в культовому серіалі "Рятувальники Малібу". Також він грав у популярному двухсезонному сіткомі "Принц із Беверлі-Хілз", який також транслювали на українському телебаченні. В сіткомі він грав разом з Уіллом Смітом.

Уілл Смітт і Джон Уеслі (кадр із т/с "Принц із Беверлі Хілз")

Джон Уеслі народився 1947 року в горлі Лейк-Чарльз, штат Луізіана. В молодості був військовим, служив в армії США під час війни у В'єтнамі. Після повернення повністю присвятив себе акторству.

За свою кар'єру він зіграв понад 100 ролей. Крім згаданих вище серіалів, він виконував ролі у комедії "Стій! Або моя мама буде стріляти" з Сильвестром Сталлоне і бойовику "Безвісти зниклі" з Чаком Норрісом.

Джон Уеслі (фото: pagesix.com)

Раніше ми повідомляли про смерть одного з найпопулярніших сценаристів всесвітньо відомих мультфільмів та мультсеріалів.

Також ми писали про те, що пішов з життя прославлений французький актор, який зіграв у фільмах "Іграшка" та "Монте-Крісто".