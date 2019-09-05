Умер знаменитый певец, исполнитель культовых советских хитов (видео)

Умер Юрий Петерсон (фото: torange.biz)

Юрий Петерсон исполнил ряд песен, впоследствии ставших настоящими хитами

В возрасте 71 года умер известный советский исполнитель Юрий Петерсон, в свое время входивший в состав культовых "Веселых ребят", "Самоцветов", а также популярного в конце 70-х ансамбля "Пламя".

О смерти Юрия Петерсона сообщают российские СМИ со сылкой на родных музыканта.

Будущий певец родился в Риге, где и началась его вокальная карьера. Уже в двадцатилетнем возрасте Петерсона приглашают в Москву, где он становится солистом Москонцерта.

Юрий Петерсон (фото: соцсети)

Его популярность стремительно растет, а пик известности припадает на участие в популярнейшем тогда вокально-инструментальном ансамбле "Веселые ребята" (с 1968 по 1972 год) а позже в "Самоцветах".

В 1975 году Петерсон становится участником ВИА "Пламя", под руководством певца и композитора Сергея Березина, который также вышел из "Самоцветов".

К слову, Сергей Березин умер ровно за месяц до Петерсона - 5 августа 2019 года.

ВИА "Пламя" (Юрий Петерсон в верхнем ряду слева, фото: соцсети)

С начала 1980-х Петерсон начал сольную карьеру, работал в Италии. А в 1998-м исполнитель возрождает "Пламя", которое стало называться "Пламя-2000"

В исполнении Юрия Петерсона звучали такие хиты, как "Снег кружится", "Оксана", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда" и многие другие.

"Снег кружится" в исполнении Юрия Петерсона (видео: YouTube)

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