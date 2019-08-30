Звезда фильмов "Монте-Кристо" и "Игрушка": умер легендарный актер

Умер известный французский актер (pixabay.com)

Он снялся более, чем в 150 фильмах

Во Франции, в четверг, 29 августа, на 83 году жизни скончался легендарный французский актер Мишель Омон. Об этом сообщает местное издание Le Figaro со ссылкой на окружение артиста.

Мишель Омон (фото:facebook.com/gala.fr)

Мишель Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Окончил Парижскую консерваторию драматического искусства. В 1970-х годах дебютировал в кино и стал одним из ведущих комедийных актеров. Параллельно Мишель Омон много лет играл на сцене Комеди Франсез.

На счету Омана более 150 ролей в кино. Самые известные фильмы с его участием – "Месье Клейн", "Игрушка", "Моцарт", "Папаши", "Свадьба века", "Откройте, полиция!", "Граф Монте-Кристо", "Хамелеон", "Невезучие", "Дублер", "Убийство в трех действиях".

Мишель Омон (фото:facebook.com/gala.fr)

Мишель Омон был дружен с Пьер Ришаром, и они неоднократно работали вместе на съемочной площадке.

Знаменитый актер был трижды номинирован на престижную французскую кинопремию "Сезар", а также был удостоен звания великого офицера и французского ордена "За заслуги".

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