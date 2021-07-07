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Умер известный актер и режиссер Роберт Дауни-старший: чем он запомнился

Новина українською →
США, Среда 07 июля 2021 23:01
Умер известный актер и режиссер Роберт Дауни-старший: чем он запомнился Фото: Роберт Дауни-старший (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Роберт Дауни-старший скончался в возрасте 85 лет сегодня утром, 7 июля, в своем доме в Нью-Йорке. Он был известным актером и культовым режиссером революционных классических фильмов, направленных против истеблишмента, таких как "Патни Своуп" и "Дворец Гризера".

О смерти Роберта Дауни-старшего сообщил его сын известный голливудский актер Роберт Дауни-младший в Instagram.

"Прошлой ночью папа мирно скончался во сне после многих лет страданий от болезни Паркинсона. Он был настоящим независимым режиссером, и все время оставался удивительно оптимистичным…" - написал Дауни-младший.

Умер известный актер и режиссер Роберт Дауни-старший: чем он запомнился

Роберт Дауни-старший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Известно, что он пять лет боролся с болезнью Паркинсона. Во время смерти с ним дома была его жена автор бестселлеров Розмари Роджерс.

Актер снимался в таких известных фильмах, как "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе".

Отметим, что Роберт Дауни-старший также был продюсером и сценаристом. Всю свою жизнь он прожил в Нью-Йорке.

После привлечения внимания к таким работам, как "Balls Bluff" 1961 года и "Бабо 73" 1964 года, популярность Дауни возросла с выходом в 1969 году фильма "Патни Своуп", сатирического взгляда на рекламную индустрию Нью-Йорка.

Первый раз Роберт Дауни-старший женился на Элси в 1962 году. От нее у него двое детей. Пара прожила вместе до 1982 года. Второй его женой стала Лора Эрнст в 1991 году. Они были вместе до смерти женщины, которой не стало спустя три года.

Третьей и последней женой режиссера стала Розмари Роджерс. Пара поженилась в 1998 году.

Напомним, умер композитор Дживан Гаспарян, который был авторм музыки ко многим голливудским шедеврам.

Ранее умер знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов.

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