Помер відомий актор і режисер Роберт Дауні-старший: чим він запам'ятався

Роберт Дауні-старший помер у віці 85 років сьогодні вранці, 7 липня, у своєму будинку в Нью-Йорку. Він був відомим актором і культовим режисером революційних класичних фільмів, спрямованих проти істеблішменту, таких як "Патні Своуп" і "Палац Грізера".

Про смерть Роберта Дауні-старшого повідомив його син відомий голлівудський актор Роберт Дауні-молодший в Instagram .

"Минулої ночі тато мирно помер уві сні після багатьох років страждань від хвороби Паркінсона. Він був справжнім незалежним режисером, і весь час залишався дивно оптимістичним..." - написав Дауні-молодший.

Роберт Дауні-старший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Відомо, що він п'ять років боровся з хворобою Паркінсона. Під час смерті з ним будинку була його дружина автор бестселерів Розмарі Роджерс.

Актор знімався в таких відомих фільмах, як "Ночі в стилі бугі", "Магнолія" і "Жити і померти в Лос-Анджелесі".

Зазначимо, що Роберт Дауні-старший також був продюсером і сценаристом. Все своє життя він прожив в Нью-Йорку.

Після залучення уваги до таких робіт, як "Balls Bluff" 1961 року і "Бабо 73" 1964 року, популярність Дауні зросла з виходом в 1969 році фільму "Патні Своуп", сатиричного погляду на рекламну індустрію Нью-Йорка.

Перший раз Роберт Дауні-старший одружився з Елсі в 1962 році. Від неї у нього двоє дітей. Пара прожила разом до 1982 року. Другою його дружиною стала Лора Ернст в 1991 році. Вони були разом до смерті жінки, якої не стало через три роки.

Третьою і останньою дружиною режисера стала Розмарі Роджерс. Пара одружилася в 1998 році.