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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей": фото и биография гения

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 10:47
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей": фото и биография гения
Умер актер Дмитрий Бульба из сериала Улицы разбитых фонарей (фото: kino-teatr.ru)

Актера из "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбу в родном театре назвали "последним русским трагиком"

Умер актер Дмитрий Бульба, сыгравший роли в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Дорожный патруль". Он также известен по театральным ролям, где его "коньком" было трагическое амплуа. Коллеги называют его игру гениальной, от которой зал буквально замирал.

Последним проектом Бульбы на телевидении стал сериал "Шеф. Игра на повышения", который вышел в 2017 году. О смерти артиста рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского театра "Мастерская".

"На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика", - сказано в сообщении.

Дмитрий Бульба родился в 1966 году в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде). В 1983-м поступил в ЛГИТМиК. После института работал в ТЮЗе им. Брянцева, снимался в кино.

Умер актер из &quot;Улиц разбитых фонарей&quot;: фото и биография гения

Дмитрий Бульба (кадр из видео)

Настоящая слава пришла актеру после премьеры "Преступления и наказания", в котором Бульба сыграл Свидригайлова.

"Зал буквально замирал, когда Бульба-Свидригайлов говорил Лавровой-Дуняше: "Дайте мне край вашего платья поцеловать, дайте! Я не могу слышать, как оно шумит…" И у меня до сих пор в голове звучит его голос: что-то в нем было демоническое, такая страсть!" - вспоминают игру Бульбы его коллеги.

В 2000-х Дмитрий Бульба снимался в небольших ролях в кино и сериалах, среди которых упомянутые выше "Улицах разбитых фонарей", "Ментовских войнах" и другие сериалы.

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