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Помер актор з "Вулиць розбитих ліхтарів": фото і біографія генія

STYLERЖиття    05.02.2020 - 10:47
Помер актор з "Вулиць розбитих ліхтарів": фото і біографія генія
Помер актор Дмитро Бульба з серіалу " Вулиці розбитих ліхтарів (фото: kino-teatr.ru)

Актора з "Вулиць розбитих ліхтарів" Дмитра Бульбу в рідному театрі назвали "останнім російським трагіком"

Помер актор Дмитро Бульба, який зіграв ролі в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Ментовські війни", "Дорожній патруль". Він також відомий за театральним ролям, де мав трагічне амплуа. Колеги називають його гру геніальною, від якої зал буквально завмирав.

Останнім проєктом Бульби на телебаченні став серіал "Шеф. Гра на підвищення", який вийшов у 2017 році. Про смерть артиста розповіли у прес-службі Санкт-Петербурзького театру "Майстерня".

"На 54-му році життя не стало Дмитра Бульби, унікального артиста і останнього російського трагіка", - сказано в повідомленні.

Дмитро Бульба народився в 1966 році в Санкт-Петербурзі (тоді Ленінграді). У 1983-му вступив в ЛГІТМіК. Після інституту працював у ТЮГу ім. Брянцева, знімався в кіно.

Помер актор з &quot;Вулиць розбитих ліхтарів&quot;: фото і біографія генія

Дмитро Бульба (кадр з відео)

Справжня слава прийшла до актора після прем'єри "Злочину і покарання", в якому Бульба зіграв Свидригайлова.

"Зал буквально завмирав, коли Бульба-Свидригайлов говорив Лавровій-Дуняші: "Дайте мені край вашої сукні поцілувати, дайте! Я не можу чути, як вона шумить..." І у мене досі в голові звучить його голос: щось у ньому було демонічне, така пристрасть!" - згадують гру Бульби його колеги.

У 2000-х Дмитро Бульба знімався в невеликих ролях в кіно і серіалах, серед яких згадані вище "Вулиці розбитих ліхтарів", "Ментовські війни" та інші серіали.

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