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Умер звезда "Улицы разбитых фонарей": ему было всего 48 лет (видео)

STYLERПерсоны    06.11.2019 - 13:54
Умер звезда "Улицы разбитых фонарей": ему было всего 48 лет (видео)
Умер Виталий Жигалин (фото: pixabay.com)

Роль в "Улицах разбитых фонарей" стала последней для Виталия Жигалина

Умер российский актер театра и кино Виталий Жигалин. На момент смерти артисту было всего 48 лет. Об этом сообщили в Самарском академическом театре, где в последние годы выступал и преподавал Жигалин.

Причина смерти актера не называется, но сообщается, что он долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Артист запомнился зрителям по ролях в "Тайнах следствия", "Ментовских войнах", "Морских дьяволах" и других популярных сериалах. Но большую часть своей творческой карьеры он посвятил театру.

Умер звезда &quot;Улицы разбитых фонарей&quot;: ему было всего 48 лет (видео)

Виталий Жигалин (фото: facebook.com/SamaraDramaTheatre)

А роль в "Улицах разбитых фонарей" в 2015 году стала последней в его кинокарьере.

Жигалина в театре называли харизматичной и яркой личностью, талантливым педагогом и человеком с сильным волевым характером.

Умер звезда &quot;Улицы разбитых фонарей&quot;: ему было всего 48 лет (видео)

Умер Виталий Жигалин (скрин: facebook.com/SamaraDramaTheatre)

Ниже последняя роль Виталия Жигалина в "Улице разбитых фонарей", 8 эпизод, 15 серия.

Умер Виталий Жигалин (видео: YouTube)

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