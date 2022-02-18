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Умер актер Геннадий Юхтин - звезда фильма "Весна на Заречной улице"

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Пятница 18 февраля 2022 11:43
Умер актер Геннадий Юхтин - звезда фильма "Весна на Заречной улице" Геннадий Юхтин умер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российский артист Геннадий Юхтин умер. Ему было 89 лет. Причина смерти - осложнения от коронавируса.

Об этом печальном известии сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

"Геннадий Юхтин скончался. Самый интеллигентный из артистов, Геннадий Гаврилович. Гений. Мы его любили до бесконечности. Уникальная личность", - сообщила Валерия Гущина.

Еще 15 февраля стало известно, что заболевшего коронавирусом Юхтина, положили в больницу. 11 февраля его уже госпитализировали, но после стабилизации состояния по его собственной просьбе выписали из больницы.

Умер актер Геннадий Юхтин - звезда фильма &quot;Весна на Заречной улице&quot;Кадр из фильма "Весна на Заречной улице" (Скриншот)

Биография актера

Геннадий родился в 1932 году в селе Чубовка недалеко от Самары, в десять он стал сиротой и попал в детский дом, где со временем стал участвовать в художественной самодеятельности.

Известен образами в фильмах "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Баллада о солдате", "Увольнение на берег", "Неуловимые мстители", "Туманность Андромеды", "Ошибка резидента", "Братья Карамазовы", "Сибириада", "Михайло Ломоносов", "Петербургские тайны", "Исаев", "Каменская" и других.

Геннадий Юхтин снялся в более, чем 120 картинах и сериалах.

Как мы ранее писали, 8 февраля 2022 года из жизни ушел украинский режиссер Геннадий Тарасуль.

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