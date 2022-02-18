Умер актер Геннадий Юхтин - звезда фильма "Весна на Заречной улице"

Российский артист Геннадий Юхтин умер . Ему было 89 лет. Причина смерти - осложнения от коронавируса.

"Геннадий Юхтин скончался. Самый интеллигентный из артистов, Геннадий Гаврилович. Гений. Мы его любили до бесконечности. Уникальная личность", - сообщила Валерия Гущина.

Еще 15 февраля стало известно, что заболевшего коронавирусом Юхтина, положили в больницу. 11 февраля его уже госпитализировали, но после стабилизации состояния по его собственной просьбе выписали из больницы.

Кадр из фильма "Весна на Заречной улице" (Скриншот)



Биография актера

Геннадий родился в 1932 году в селе Чубовка недалеко от Самары, в десять он стал сиротой и попал в детский дом, где со временем стал участвовать в художественной самодеятельности.

Он поступил во ВГИК с первого же раза, впервые появился на экране в ленте "Дело Румянцева", с тех пор всю жизнь был занят в труппе Театра-студии киноактера.

Известен образами в фильмах "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Баллада о солдате", "Увольнение на берег", "Неуловимые мстители", "Туманность Андромеды", "Ошибка резидента", "Братья Карамазовы", "Сибириада", "Михайло Ломоносов", "Петербургские тайны", "Исаев", "Каменская" и других.

Геннадий Юхтин снялся в более, чем 120 картинах и сериалах.