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Помер актор Геннадій Юхтін - зірка фільму "Весна на Зарічній вулиці"

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П'ятниця 18 лютого 2022 11:43
Помер актор Геннадій Юхтін - зірка фільму "Весна на Зарічній вулиці" Геннадій Юхтін помер (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російський артист Геннадій Юхтін помер. Йому було 89 років. Причина смерті - ускладнення від коронавірусу.

Про цю сумну звістку повідомила директор Гільдії акторів кіно Росії Валерія Гущина.

"Геннадій Юхтін помер. Найінтелігентніший з артистів, Геннадій Гаврилович. Геній. Ми його любили до нескінченності. Унікальна особистість", - повідомила Валерія Гущина.

Ще 15 лютого стало відомо, що хворого коронавірусом Юхтіна, поклали в лікарню. 11 лютого його вже госпіталізували, але після стабілізації стану на його власне прохання виписали з лікарні.

Помер актор Геннадій Юхтін - зірка фільму &quot;Весна на Зарічній вулиці&quot;Кадр з фільму "Весна на Зарічній вулиці" (скріншот)

Біографія актора

Геннадій народився в 1932 році в селі Чубівка недалеко від Самари, в десять він став сиротою і потрапив в дитячий будинок, де з часом став брати участь в художній самодіяльності.

Відомий образами у фільмах "Чужа рідня","Весна на Зарічній вулиці", "Балада про солдата","Звільнення на берег","Невловимі месники","Туманність Андромеди","Помилка резидента","Брати Карамазови","Сибіріада","Михайло Ломоносов","Петербурзькі таємниці","Ісаєв","Каменська" та інших.

Геннадій Юхтін знявся в більш ніж у 120 картинах і серіалах.

Як ми раніше писали, 8 лютого 2022 року з життя пішов український режисер Геннадій Тарасуль.

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