Помер актор Геннадій Юхтін - зірка фільму "Весна на Зарічній вулиці"

Російський артист Геннадій Юхтін помер . Йому було 89 років. Причина смерті - ускладнення від коронавірусу.

"Геннадій Юхтін помер. Найінтелігентніший з артистів, Геннадій Гаврилович. Геній. Ми його любили до нескінченності. Унікальна особистість", - повідомила Валерія Гущина.

Ще 15 лютого стало відомо, що хворого коронавірусом Юхтіна, поклали в лікарню. 11 лютого його вже госпіталізували, але після стабілізації стану на його власне прохання виписали з лікарні.

Кадр з фільму "Весна на Зарічній вулиці" (скріншот)



Біографія актора

Геннадій народився в 1932 році в селі Чубівка недалеко від Самари, в десять він став сиротою і потрапив в дитячий будинок, де з часом став брати участь в художній самодіяльності.

Він вступив до ВДІКу з першого ж разу, вперше з'явився на екрані в стрічці "Справа Румянцева", з того часу все життя був зайнятий в трупі Театру-студії кіноактора.

Відомий образами у фільмах "Чужа рідня","Весна на Зарічній вулиці", "Балада про солдата","Звільнення на берег","Невловимі месники","Туманність Андромеди","Помилка резидента","Брати Карамазови","Сибіріада","Михайло Ломоносов","Петербурзькі таємниці","Ісаєв","Каменська" та інших.

Геннадій Юхтін знявся в більш ніж у 120 картинах і серіалах.