Помер актор Геннадій Юхтін - зірка фільму "Весна на Зарічній вулиці"
Російський артист Геннадій Юхтін помер. Йому було 89 років. Причина смерті - ускладнення від коронавірусу.
Про цю сумну звістку повідомила директор Гільдії акторів кіно Росії Валерія Гущина.
"Геннадій Юхтін помер. Найінтелігентніший з артистів, Геннадій Гаврилович. Геній. Ми його любили до нескінченності. Унікальна особистість", - повідомила Валерія Гущина.
Ще 15 лютого стало відомо, що хворого коронавірусом Юхтіна, поклали в лікарню. 11 лютого його вже госпіталізували, але після стабілізації стану на його власне прохання виписали з лікарні.
Кадр з фільму "Весна на Зарічній вулиці" (скріншот)
Біографія актора
Геннадій народився в 1932 році в селі Чубівка недалеко від Самари, в десять він став сиротою і потрапив в дитячий будинок, де з часом став брати участь в художній самодіяльності.
Відомий образами у фільмах "Чужа рідня","Весна на Зарічній вулиці", "Балада про солдата","Звільнення на берег","Невловимі месники","Туманність Андромеди","Помилка резидента","Брати Карамазови","Сибіріада","Михайло Ломоносов","Петербурзькі таємниці","Ісаєв","Каменська" та інших.
Геннадій Юхтін знявся в більш ніж у 120 картинах і серіалах.
Як ми раніше писали, 8 лютого 2022 року з життя пішов український режисер Геннадій Тарасуль.