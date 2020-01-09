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Звезда "Неуловимых мстителей" и "Баллады о солдате" экстренно госпитализирован

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 14:12
Звезда "Неуловимых мстителей" и "Баллады о солдате" экстренно госпитализирован
В России госпитализировали известного актера (Коллаж РБК-Украина)

С артистом произошел несчастный случай дома

В России срочно госпитализировали знаменитого советского и российского актера Геннадия Юхтина. Как сообщают российские СМИ, у 87-летнего артиста произошла травма.

Знаменитый советский и российский актер, звезда таких фильмов как "Весна на Заречной улице", "Баллада о солдате", "Неуловимые мстители" Геннадий Юхтин был доставлен в больницу. Как сообщается, он получил травму дома.

"87-летний Геннадий Юхтин получил травму дома: упал и серьезно повредил бедро. Сейчас народный артист доставлен в клинику. Врачи проводят обследование – выясняют, есть перелом или нет", - говорится в сообщении.

На данный момент о его состоянии здоровья больше ничего не известно.

Звезда &quot;Неуловимых мстителей&quot; и &quot;Баллады о солдате&quot; экстренно госпитализирован

Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин родом из Куйбышевской области. Во время войны лишился обоих родителей и вырос в детском доме, где и начал увлекаться театральным искусством. Поступил во ВГИК. Первой ролью в кино стал фильм "Дело Румянцева" в 1956 году.

Снялся в таких известных кинокартинах как "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Эта веселая планета", "Братья Карамазовы", "Туманность Андромеды", "Неуловимые мстители", "Гибель эскадры", "Алые паруса", "Остров сокровищ". Снимался в телесериалах "Каменская", "Молодежка" и других.

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