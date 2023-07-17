Улюблений десерт з дитинства. Тримайте найпростіший рецепт "битого скла"

Інгредієнти

Для приготування "битого скла", вам знадобиться

3 види фруктового желе(вишня, ківі, апельсин) - по 90 г кожне

вода

сметана (15%) - 700 г

желатин 30 г

цукрова пудра - 80 г

Як готувати

Спочатку беремо три види желе та в кожне вливаємо по 350 г гарячої води в тарілки, все добре перемішати, дати охолонути та потім залишити в холодильнику застигати.

Після того як желе застигло, потрібно у 200 г води всипати 30 г желатину та залишити приблизно на 10 хвилин набухати.

Тим часом кольорові желе дістаньте із тарілок і наріжте кубиками. Додайте в миску сметану та цукрову пудру, добре змішайте вінчиком до розчинення пудри.

Желатин розтоплюємо у мікрохвильовці, після цього вливаємо його в сметану та гарненько вимішуємо. Потрібно все робити швидко, оскільки сметана густітиме.

Вилити сметану форму та водночас додавати різнокольорові кубики. Після цього відправляємо десерт холодильник на кілька годин для застигання. Готово.