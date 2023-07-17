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Любимый десерт из детства. Держите самый простой рецепт "битого стекла"

Как приготовить десерт "битое стекло" (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Желе "битое стекло" - очень популярный десерт, вкус которого нам известен еще с детства. Приготовить его несложно и для этого нужно всего несколько ингредиентов.

Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления "битого стекла" вам понадобится

  • 3 вида фруктового желе (вишня, киви, апельсин) - по 90 г каждое
  • вода
  • сметана (15%) - 700 г
  • желатин 30 г
  • сахарная пудра - 80 г

Как готовить

Сначала берем три вида желе и в каждый вливаем по 350 г горячей воды в тарелки, все хорошо перемешать, дать остыть и затем оставить в холодильнике застывать.

После того как желе застыло, нужно в 200 г воды всыпать 30 г желатина и оставить примерно на 10 минут набухать.

Тем временем цветные желе извлеките из тарелок и нарежьте кубиками. Добавьте в миску сметану и сахарную пудру, хорошо смешайте венчиком до растворения пудры.

Желатин растапливаем в микроволновке, после этого вливаем его в сметану и хорошенько вымешиваем. Нужно все делать быстро, поскольку сметана будет густеть.

Вылить сметанную форму и одновременно добавлять разноцветные кубики. После этого отправляем десерт в холодильник на несколько часов для застывания. Готово.

Раньше мы писали о том, как быстро приготовить гору шоколадного печенья за 33 гривны.

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