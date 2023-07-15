Такого ви ще не бачили. Тримайте незвичайний рецепт чизкейка у вигляді кавуна
Чизкейк - простий і ніжний десерт, який готується на основі сиру, вершків чи йогурту. Часто в нього додають фрукти, желе, роблять підкладку з тіста. Однак насправді фантазія не має меж та можна приготувати такий смаколик у будь-якому вигляді, наприклад, кавуна.
Рецептом чизкейка у вигляді кавуна поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.
Інгредієнти
Щоб приготувати такий чизкейк, вам знадобляться
- свіжий шпинат - 70 г
- молоко - 70 г
- рослинна олія - 50 г
- борошно -120 г
- цукор - 60 г
- ванільний цукор -10 г
- яйце - 1 шт
- розпушувач - 8 г
Для желе:
- вода - 120 г
- желатин - 22 г
- вишневий компот або сік - 300 г
- лохина чи чорниця - за смаком
Для крему:
- жирні вершки (33%) - 300 г
- натуральний йогурт - 200 г
- цукрова пудра - 5 ст. л.
Як готувати
Спочатку покладіть в блендер промитий шпинат та молоко, перебийте в пюре.
В миску вбийте яйце додайте цукор, ваніль та гарно збийте вінчиком. Після цього додайте олію і шпинатну суміш, та вимішайте.
Далі до борошна додайте розпушувач, змішайте та всипте до шпинатної маси. Змішайте вінчиком та перелийте в форму застелену пергаментом. Випікайте 25 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього залиште охолонути.
Тим часом змішайте 14 г желатину з 70 г холодної води та лишіть набухати. До вершків додайте пудру та збийте крем. Змішайте крем, білий йогурт та розтоплений желатин.
Залийте поверх бісквіта і дайте крему застигнути. Далі залийте 50 г води з 8 г желатину, та залишіть набухати. Розтопіть желатин, влийте до компоту чи соку, розмішайте і залийте поверх білого шару.
В желе закиньте ягідки, ніби це кісточки кавуна. Лишіть в холодильнику до повного застигання. Смачного!
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