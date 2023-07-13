Гора шоколадного печива за 33 гривні. Тримайте швидкий рецепт
Бюджетне шоколадне печиво точно підкорить вас своїм смаком. А ваша родина проситиме готувати його знову і знову.
Рецептом поділилася фудблогер Наталія Жук у своєму Instagram.
Інгредієнти
Щоб приготувати печиво за копійки, вам знадобляться:
- яйце - 1 шт.
- цукор - 100 г
- ванільний цукор
- сіль
- рослинна олія - 70 мл
- вода - 50 мл
- борошна - 250 г
- какао - 20 г
- розпушувач - 8 г
- цукрова пудра
Як готувати
Спочатку потрібно в миску вбити яйце, додати цукор, ваніль та дрібку солі. Потім додати олію та воду, перемішати.
Після цього треба просіяти борошно, додати какао-порошок та розпушувач. Замішати тісто. Потім поділити тісто на частинки та сформувати кульки, обваляти в цукровій пудрі та покласти на деко. Також можна присипати пудрою печиво для краси.
Далі поставити печиво в духовку та випікати 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!
Як стверджує авторка рецепта, ця кількість печива обійдеться вам в 33 гривні.
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